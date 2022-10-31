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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/nyt-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-rusyadan-ithalati-artiran-ulkeleri-yazdi-turkiye-2-sirada-1062900942.html
NYT özel askeri harekatin başından beri Rusya'dan ithalatı artıran ülkeleri yazdı, Türkiye 2. sırada
NYT özel askeri harekatin başından beri Rusya'dan ithalatı artıran ülkeleri yazdı, Türkiye 2. sırada
ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat başlattığı Şubat 2022 sonundan bu yana Avrupa Birliği (AB) ülkeleri... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T14:38+0300
2022-10-31T14:38+0300
ukrayna krizi
rusya
türkiye
çin
ithalat
ihracat
yaptırım
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NYT'nin haberine göre Rusya'dan ithalat hacmi, yaptırımlar ve ticari kısıtlamalar yürürlüğe koyulduktan sonra keskin şekilde düştü ancak Çin ve Türkiye'nin de aralarında yer aldığı bir dizi ülke Rusya'dan ithalatı artırdı.Rusya'dan aylık ortalama ithalat hacminin önceki 5 yıla kıyasla arttığı ülkeler arasında Hindistan, yüzde 430 artışla lider olurken onu yüzde 213 artışla Türkiye ve yüzde 166 artışla Brezilya izledi.AB ülkeleri İspanya, Hollanda ve Almanya sırasıyla yüzde 112, yüzde 74 ve yüzde 38 artışla 4., 6. ve 9. sırada yer aldı.5. sırada yüzde 98 artışla Çin, 7. sırada yüzde 45 artışla Suudi Arabistan, 8. sırada yüzde 40 artışla Japonya ve 10. sırada yüzde 21 artışla Norveç kendisine yer buldu.'Rusya'ya ihracatını en fazla artıran ülke Türkiye'Rusya'ya ihracatta ise listedeki neredeyse tüm ülkelerin hacmi azalırken Türkiye yüzde 113 ile Rusya'ya ihracatını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'yi yüzde 24 artışla Çin izledi.
https://sputniknews.com.tr/20221025/ab-ulkelerinin-buyuk-kismi-temmuzda-rusyadan-ithalati-artirdi-1062690624.html
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rusya, türkiye, çin, ithalat, ihracat, yaptırım
rusya, türkiye, çin, ithalat, ihracat, yaptırım

NYT özel askeri harekatin başından beri Rusya'dan ithalatı artıran ülkeleri yazdı, Türkiye 2. sırada

14:38 31.10.2022
© AFP 2022 / NELSON ALMEIDAİhracat-İthalat
İhracat-İthalat - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / NELSON ALMEIDA
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ABD'li New York Times (NYT) gazetesi, Rusya'nın Ukrayna ve Donbass'ta özel askeri harekat başlattığı Şubat 2022 sonundan bu yana Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve yaptırımlara katılan ülkeler de dahil bir dizi ülkenin Rusya'dan ithalatı artırdığını belirtti. Türkiye, Rusya'ya ihracatını en fazla artıran ülke oldu.
NYT'nin haberine göre Rusya'dan ithalat hacmi, yaptırımlar ve ticari kısıtlamalar yürürlüğe koyulduktan sonra keskin şekilde düştü ancak Çin ve Türkiye'nin de aralarında yer aldığı bir dizi ülke Rusya'dan ithalatı artırdı.
Rusya'dan aylık ortalama ithalat hacminin önceki 5 yıla kıyasla arttığı ülkeler arasında Hindistan, yüzde 430 artışla lider olurken onu yüzde 213 artışla Türkiye ve yüzde 166 artışla Brezilya izledi.
AB ülkeleri İspanya, Hollanda ve Almanya sırasıyla yüzde 112, yüzde 74 ve yüzde 38 artışla 4., 6. ve 9. sırada yer aldı.
5. sırada yüzde 98 artışla Çin, 7. sırada yüzde 45 artışla Suudi Arabistan, 8. sırada yüzde 40 artışla Japonya ve 10. sırada yüzde 21 artışla Norveç kendisine yer buldu.

'Rusya'ya ihracatını en fazla artıran ülke Türkiye'

Rusya'ya ihracatta ise listedeki neredeyse tüm ülkelerin hacmi azalırken Türkiye yüzde 113 ile Rusya'ya ihracatını en fazla artıran ülke oldu. Türkiye'yi yüzde 24 artışla Çin izledi.
Avrupa Birliği (AB) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2022
EKONOMİ
AB ülkelerinin büyük kısmı temmuzda Rusya’dan ithalatı artırdı
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