https://sputniknews.com.tr/20221102/piquenin-arazisinde-muslumanlara-ait-250-mezar-bulundu-1062988709.html

Pique'nin arazisinde Müslümanlara ait 250 mezar bulundu

Pique'nin arazisinde Müslümanlara ait 250 mezar bulundu

Pique'nin ismi bir kez daha futbol dışı bir konuyla gündeme geldi. Shakira ile ayrılığı sonrası özel hayatıyla manşetlerden düşmeyen 35 yaşındaki futbolcunun... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T16:22+0300

2022-11-02T16:22+0300

2022-11-02T16:43+0300

gerard pique

spor

shakira

mezar

arazi

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Shakira ile ayrıldıktan sonra adı son dönemde sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerard Pique, şimdi de ticari yatırımlarından birinde şoke eden bir olay ile karşı karşıya kaldı.Futboldan sonraki yaşamı için ticari yatırımlarına hız veren 35 yaşındaki savunma oyuncusu 2018 yılında bir spor ve medya yatırım şirketi olan Kosmos'u kurmuş ve 100'den fazla kişiyi istihdam ediyordu. Bunun yanı sıra birçok değişik alanda da yatırım yapma amacı olan Pique'nin sıradaki hedefi İspanya Malaga'da otel sektörüne giriş yapmak. Ancak tecrübeli futbolcu beklenmedik bir olayla karşı karşıya kaldı.Otelcilik sektörüne giriş yapmak için çalışmalara başlayan Barcelona'nın 35 yaşındaki yıldız futbolcusunun hedefi, İspanya Malaga'da yer alan Costa del Sol'da lüks bir otel inşa ettirmek. Ancak arkeologların beklenmedik keşifleri sonrası proje karmaşık bir hale geldi.Pique, Malaga'daki araziyi 2015 yılında yaklaşık 20 milyon dolara satın almış ve yakın zaman önce projeye start vermişti.Skorer'in Mirror'dan aktardığına göre, Pique'nin projesi beklenmedik bir keşif nedeniyle sekteye uğradı ve ertelendi. Yapılan kazılar sonucunda arkeologlar, arazinin altında 250'ye yakın tarihi mezar buldu.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Arkeolog Alberto Cumpian, 250 mezar bulduklarını doğrulayarak şu ifadeleri kullandı:Mezarların 15. yüzyıldan kalma olduğuna inanılıyor, ancak kesin kökenleri hala belirlenme aşamasında. Buna rağmen olağanüstü keşif, Pique'nin projesini yalnızca kısa bir süre için geciktirecek. Ocak ayında projenin devam etmesi bekleniyor.

https://sputniknews.com.tr/20220825/shakiranin-yollari-ayirdigi-gerard-pique-yeni-kiz-arkadasiyla-ilk-kez-goruntulendi-1060381616.html

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gerard pique, shakira, mezar, arazi