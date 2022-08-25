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https://sputniknews.com.tr/20220825/shakiranin-yollari-ayirdigi-gerard-pique-yeni-kiz-arkadasiyla-ilk-kez-goruntulendi-1060381616.html
Shakira'nın yolları ayırdığı Gerard Pique yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi
Shakira'nın yolları ayırdığı Gerard Pique yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi
Barcelona'da oynayan futbolcu Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrıldıktan sonra ilk kez 23... 25.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-25T14:24+0300
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yaşam
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İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ortaya çıktıktan sonra 12 yıllık birlikteliği sonlanan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, yeni sevgilisiyle bir düğüne katıldı.35 yaşındaki futbolcunun, Halkla İlişkiler öğrencisi olan 23 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia ile birlikte, yakın arkadaşının düğününde çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.Pique'in kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle, Clara'nın prodüksiyon şirketi Kosmos tarafından düzenlenen etkinliklerde çalıştığı esnada tanıştığı düşünülüyor. İkilinin bir süredir görüştüğü ifade ediliyor.İspanya'daki Hello! dergisinin elde ettiği fotoğraflarda ünlü sporcu, sarışın sevgilisiyle Costa Brava'daki düğünde el ele görülüyor.Pique'in Shakira ile birlikteliğinden iki çocuğu bulunuyor.İddialara göre ünlü şarkıcı, Pique'in yeni sevgilisiyle birlikte etkinliğe katılmış olmasından dolayo 'oldukça öfkeli'. Life &amp; Style dergisine konuşan bir kaynak, 45 yaşındaki Shakira'nın 'uykusuzluk ve endişeden' muzdarip olduğunu ileri sürdü.
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gerard pique, shakira
gerard pique, shakira

Shakira'nın yolları ayırdığı Gerard Pique yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi

14:24 25.08.2022 (güncellendi: 14:27 25.08.2022)
© REUTERS / Albert GeaGerard Pique
Gerard Pique - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2022
© REUTERS / Albert Gea
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Barcelona'da oynayan futbolcu Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrıldıktan sonra ilk kez 23 yaşındaki yeni kız arkadaşıyla görüntülendi.
İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ortaya çıktıktan sonra 12 yıllık birlikteliği sonlanan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, yeni sevgilisiyle bir düğüne katıldı.
35 yaşındaki futbolcunun, Halkla İlişkiler öğrencisi olan 23 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia ile birlikte, yakın arkadaşının düğününde çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.
Pique'in kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle, Clara'nın prodüksiyon şirketi Kosmos tarafından düzenlenen etkinliklerde çalıştığı esnada tanıştığı düşünülüyor. İkilinin bir süredir görüştüğü ifade ediliyor.
İspanya'daki Hello! dergisinin elde ettiği fotoğraflarda ünlü sporcu, sarışın sevgilisiyle Costa Brava'daki düğünde el ele görülüyor.
Pique'in Shakira ile birlikteliğinden iki çocuğu bulunuyor.
İddialara göre ünlü şarkıcı, Pique'in yeni sevgilisiyle birlikte etkinliğe katılmış olmasından dolayo 'oldukça öfkeli'.
Life & Style dergisine konuşan bir kaynak, 45 yaşındaki Shakira'nın 'uykusuzluk ve endişeden' muzdarip olduğunu ileri sürdü.
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