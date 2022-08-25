https://sputniknews.com.tr/20220825/shakiranin-yollari-ayirdigi-gerard-pique-yeni-kiz-arkadasiyla-ilk-kez-goruntulendi-1060381616.html

Shakira'nın yolları ayırdığı Gerard Pique yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi

Shakira'nın yolları ayırdığı Gerard Pique yeni kız arkadaşıyla ilk kez görüntülendi

Barcelona'da oynayan futbolcu Gerard Pique, 12 yıllık beraberliğin ardından geçtiğimiz haziran ayında ünlü şarkıcı Shakira'yla ayrıldıktan sonra ilk kez 23... 25.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-25T14:24+0300

2022-08-25T14:24+0300

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yaşam

gerard pique

shakira

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İngiliz medyasına yansıyan haberlere göre ünlü şarkıcı Shakira'yı aldattığı ortaya çıktıktan sonra 12 yıllık birlikteliği sonlanan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique, yeni sevgilisiyle bir düğüne katıldı.35 yaşındaki futbolcunun, Halkla İlişkiler öğrencisi olan 23 yaşındaki yeni sevgilisi Clara Chia ile birlikte, yakın arkadaşının düğününde çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.Pique'in kendisinden 12 yaş küçük sevgilisiyle, Clara'nın prodüksiyon şirketi Kosmos tarafından düzenlenen etkinliklerde çalıştığı esnada tanıştığı düşünülüyor. İkilinin bir süredir görüştüğü ifade ediliyor.İspanya'daki Hello! dergisinin elde ettiği fotoğraflarda ünlü sporcu, sarışın sevgilisiyle Costa Brava'daki düğünde el ele görülüyor.Pique'in Shakira ile birlikteliğinden iki çocuğu bulunuyor.İddialara göre ünlü şarkıcı, Pique'in yeni sevgilisiyle birlikte etkinliğe katılmış olmasından dolayo 'oldukça öfkeli'. Life & Style dergisine konuşan bir kaynak, 45 yaşındaki Shakira'nın 'uykusuzluk ve endişeden' muzdarip olduğunu ileri sürdü.

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gerard pique, shakira