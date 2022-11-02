https://sputniknews.com.tr/20221102/nazilerin-fransadan-caldigi-kemanin-stradivarius-oldugu-dusunuluyor-1063000386.html
Nazilerin Fransa'dan çaldığı kemanın Stradivarius olduğu düşünülüyor
Nazilerin Fransa'dan çaldığı kemanın Stradivarius olduğu düşünülüyor
Fransa'da bir kemanın, 1944'te Naziler tarafından Varşova'daki Ulusal Müze'den çalınmasının ardından ortadan kaybolan tanınmış bir Stradivarius olduğu... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T22:50+0300
2022-11-02T22:50+0300
2022-11-02T22:51+0300
yaşam
nazi
fransa
hırsızlık
keman
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Uzmanlar, Nazilerin Fransa'dan çaldığı enstrümanın, 1719’da Antonio Stradivari tarafından yapılan Lauterbach Stradivarius’un tanımına uyduğu sonucuna vardı.Nazilerin yağmaladığı sanat eserlerini Yahudi ailelere iade etme konusunda uzmanlaşmış bir avukat olan Corinne Hershkovitch, soruşturmanın kemanın, adını virtüöz bir Alman kemancı olan Johann Christoph Lauterbach’tan alan ve uzun süredir kayıp olan enstrüman olduğuna dair 'güçlü varsayımlar' olduğunu söyledi.Sözcü'nün Le Parisien gazetesinden aktardığına göre enstrüman, ilk önce Fransız kemancı Charles Philippe Lafont’a aitti, daha sonra Parisli Jean-Baptiste Vuillaume tarafından satın alındı ve Lauterbach’a satıldı.Lodz’lu bir sanayici ve sanat hamisi olan Henryk Grohman, onu 1900’de satın aldıktan sonra, Stradivarius uzmanları WE Hill and Sons tarafından değerlendirilmek üzere Londra’ya gönderdi. Firma, 1913’te 'Stradivarius’un en güzel eserlerinden biri' olduğu sonucuna vararak ayrıntılı bir açıklama yaptı.Stradivarius kemanları, seslerinin netliği, zenginliği ve bireysel karakteri ile ünlüdür ve çok değerlidir. Bu yılın haziran ayında bir Stradivarius, New York’taki bir Japon müzesi tarafından tam 15.34 milyon dolara satıldı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/italyanin-post-fasist-basbakani-nazi-kol-bandiyla-poz-vermis-milletvekilini-bakan-yardimcisi-yapti-1062949329.html
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nazi, fransa, hırsızlık, keman
nazi, fransa, hırsızlık, keman
Nazilerin Fransa'dan çaldığı kemanın Stradivarius olduğu düşünülüyor
22:50 02.11.2022 (güncellendi: 22:51 02.11.2022) Abone ol
Fransa'da bir kemanın, 1944'te Naziler tarafından Varşova'daki Ulusal Müze'den çalınmasının ardından ortadan kaybolan tanınmış bir Stradivarius olduğu düşünülüyor.
Uzmanlar, Nazilerin Fransa'dan çaldığı enstrümanın, 1719’da Antonio Stradivari tarafından yapılan Lauterbach Stradivarius’un tanımına uyduğu sonucuna vardı.
Nazilerin yağmaladığı sanat eserlerini Yahudi ailelere iade etme konusunda uzmanlaşmış bir avukat olan Corinne Hershkovitch, soruşturmanın kemanın, adını virtüöz bir Alman kemancı olan Johann Christoph Lauterbach’tan alan ve uzun süredir kayıp olan enstrüman olduğuna dair 'güçlü varsayımlar' olduğunu söyledi.
Sözcü'nün Le Parisien gazetesinden aktardığına göre enstrüman, ilk önce Fransız kemancı Charles Philippe Lafont’a aitti, daha sonra Parisli Jean-Baptiste Vuillaume tarafından satın alındı ve Lauterbach’a satıldı.
Lodz’lu bir sanayici ve sanat hamisi olan Henryk Grohman, onu 1900’de satın aldıktan sonra, Stradivarius uzmanları WE Hill and Sons tarafından değerlendirilmek üzere Londra’ya gönderdi. Firma, 1913’te 'Stradivarius’un en güzel eserlerinden biri' olduğu sonucuna vararak ayrıntılı bir açıklama yaptı.
Stradivarius kemanları, seslerinin netliği, zenginliği ve bireysel karakteri ile ünlüdür ve çok değerlidir. Bu yılın haziran ayında bir Stradivarius, New York’taki bir Japon müzesi tarafından tam 15.34 milyon dolara satıldı.