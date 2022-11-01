https://sputniknews.com.tr/20221101/italyanin-post-fasist-basbakani-nazi-kol-bandiyla-poz-vermis-milletvekilini-bakan-yardimcisi-yapti-1062949329.html

İtalya'nın post-faşist başbakanı, Nazi kol bandıyla poz vermiş milletvekilini bakan yardımcısı yaptı

İtalya'nın post-faşist başbakanı, Nazi kol bandıyla poz vermiş milletvekilini bakan yardımcısı yaptı

Geçmişte Mussolini'ye övgüler düzen Başbakan Meloni, partisinin geçmişte Nazi kol bandı takarak poz vermiş bir milletvekilini altyapı bakanı yardımcısı olarak... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T18:49+0300

2022-11-01T18:49+0300

2022-11-01T20:56+0300

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İtalya'nın ilk post-faşist başbakanı Georgia Meloni'nin partisi Fratelli d'Italia'dan (İtalya'nın Kardeşleri/FdI) milletvekili seçilen Galeazzo Bignami'yi altyapı bakanı yardımcısı olarak ataması tepki çekti. Meslekten avukat olan 47 yaşındaki Bignami'nin 17 yıl önce bir bekarlığa veda partisinde Nazi kol bandı takarken fotoğraflanması, hükümete alınmasının ardından yeniden gündeme geldi. İtalyan anti-faşizm derneği Anpi ve muhalefet partileri, hükümete Nazi kol bandı takmakta beis görmeyen bir üye alınmasını kınadı. Fotoğrafı paylaşan merkez sol eğilimli Demokrat Parti (PD) milletvekili Marco Furfaro, Bignami'yi bakan yardımcısı yapma kararına "Bu bir katliam, bir suç, anayasaya, tarihe, hafızaya ve gamalı haç kurbanlarına karşı bir ahlaksızlıktır" tepkisini gösterdi. Furfaro, "Utan, Giorgia Meloni" diye ekledi. Tepkiler üzerine Bignami, '2005 yılında fotoğrafın özel bir bağlamda çekildiği ve bu poz için birçok kez özür dilediği' açıklamasını getirdi. Fotoğraftan 'derinden utanç duyduğunu' söyleyen ve Nazi ideolojisini 'saf kötülük' diye tanımlayan Bignami, 'her türlü totaliterliği ve demokrasi ile özgürlük karşıtı ifadeleri kınadığını' dile getirdi. Bignami, hükümet üyesi olması üzerine fotoğrafın tekrar gündeme gelmesini "İtalya'nın Kardeşleri'nde bulunduğumdan beri, tartışmalar yeniden canlandı. Bu da bireysel davranışlarımdan dolayı beni suçlamak için değil de bugün ait olduğum partiye zarar vermek için körüklediği konusunda şüphe uyandırıyor" diye değerlendirdi. Gelgelelim fotoğraf daha önce ortaya çıktığında tepkileri ciddiye almayıp gülüp geçen Bignami, 2019'da da Bologna'da belediyeye ait bir apartmanın dahili telefon listesinde yer alan yabancıların isimlerini yayımlayıp bu kişilerin 'mahremiyetinin korunmasını önemsemediğini' söylemişti.Babası tanınmış bir aşırı sağcı olan Bignami'nin 30 yıldır tanıdığını söylediği Meloni, fotoğraf hakkında yorum yapmadı.Geçmişte faşist diktatör Benito Mussolini'ye methiye düzdüğü bilinen İtalya'nın ilk kadın başbakanı, geçen hafta parlamentoda yaptığı konuşmada 'faşizme hiçbir zaman sempati duymadığını' savundu. Meloni, partisinin Mussolini'nin Ulusal Faşist Partisi ile tarihsel bağları bulunmasına rağmen, Mussolini'nin 1938'te çıkardığı ırkçı, Yahudi karşıtı yasalar için "Her zaman İtalyan tarihinin en alt noktası, halkımızı sonsuza dek lekeleyecek bir utanç olarak gördüm" dedi.Meloni'nin koalisyon hükümeti, Kardeşler'in yanısıra sağ yelpazenin ucundaki, Matteo Salvini'nin liderliğindeki Lig partisi ve sağ yelpazenin ortasına yakın, eski başbakan Silvio Berlusconi'nin liderliğindeki Forza Italia partisinden oluşuyor.Geçen ay parlamentoya ikinci kez seçilen ve kabinede Başbakan Yardımcısı ve Altyapı Bakanı Salvini'nin altında görev yapacak olan Bignami, Meloni'nin Kardeşler'ine katılamadan önce Berlusconi'nin Forza'sının saflarındaydı. Nazi gamalı haçı bulunan kol bandı taktığı fotoğrafı geçmişte de su yüzüne çıkan Bignami'nin bu yüzden son olarak 2021 yılında PD'nin Festa de l'Unità isimli sosyal demokrat festivaline katılması yasaklanmıştı.Bignam, eleştiri alan ilk atama değil. Lazio'nun Latina bölgesinde suikasta kurban giden mafya karşıtı yargıçlar Giovanni Falcone ile Paolo Borsellino'nun adlarını taşıyan bir parka Mussolini'nin kardeşinin adının verilmesini öneren Lig üyesi Claudio Durigon, şimdi çalışma bakanlığında müsteşarlık yapıyor. 1946'da Mussolini'nin destekçileri tarafından kurulan MSI partisinden Pino Rauti'nin kızı Isabella Rauti, aileler ve doğumlar bakanı yardımcısı olarak atandı.

https://sputniknews.com.tr/20221025/italyanin-yeni-basbakani-meloni-fasist-degilim-1062680638.html

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