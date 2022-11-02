Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221102/kuresel-isinma-sebebiyle-iskenderiye-sular-altinda-kalabilir-1062999031.html
Küresel ısınma sebebiyle İskenderiye sular altında kalabilir
Küresel ısınma sebebiyle İskenderiye sular altında kalabilir
Mısır'ın ikinci büyük şehri İskenderiye'nin önemli bir kısmı ile limanının küresel ısınma nedeniyle gelecek yıllarda su altında kalabileceği öngörülüyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T22:19+0300
2022-11-02T22:19+0300
dünya
küresel ısınma
iskenderiye
mısır
su
tehlike
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104017/78/1040177872_0:181:3039:1890_1920x0_80_0_0_e58a03f9f23017fa54f896d5a092c7c5.jpg
Mısır merkezli El Ahram gazetesinde yer alan haberde, ülkedeki en büyük limana sahip İskenderiye’nin yükselen deniz sularının altında kalabileceği uyarısı yapıldı.Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine dikkat çekilen haberde, İskenderiye’nin 2050 itibariyle üçte birinin su altında kalacağı belirtildi.Buna göre 6 milyonluk şehirden 1 milyon 500 bin kişinin göç etmek zorunda kalabileceği, şehirdeki antik eserlerin ve tarihi zenginliğin de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu aktarıldı.Haberde, İskenderiye’nin deniz kıyısının her yıl 3 milimetre yükseldiği vurgulanırken, gelecek 30 yıl içerisinde Akdeniz’in sularının bir metre kadar yükselebileceği kaydedildi.İklim uzmanlarının deniz seviyesindeki bu artış nedeniyle Nil Deltası’nın etrafındaki verimli toprakların üçte birinin de kullanılamaz hale gelmesini öngördüğü ifade edildi.
https://sputniknews.com.tr/20220930/bilim-insanlari-marsin-guney-kutup-buzulunun-altinda-su-bulunabilecegine-dair-isaret-kesfettik-1061796127.html
iskenderiye
mısır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104017/78/1040177872_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_6eeb243c14898c90075e3d098a4dc2a6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
küresel ısınma, iskenderiye, mısır, su, tehlike
küresel ısınma, iskenderiye, mısır, su, tehlike

Küresel ısınma sebebiyle İskenderiye sular altında kalabilir

22:19 02.11.2022
© AP Photo / Maya AlleruzzoMısır İskenderiye
Mısır İskenderiye - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Abone olTelegram
Mısır'ın ikinci büyük şehri İskenderiye'nin önemli bir kısmı ile limanının küresel ısınma nedeniyle gelecek yıllarda su altında kalabileceği öngörülüyor.
Mısır merkezli El Ahram gazetesinde yer alan haberde, ülkedeki en büyük limana sahip İskenderiye’nin yükselen deniz sularının altında kalabileceği uyarısı yapıldı.
Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine dikkat çekilen haberde, İskenderiye’nin 2050 itibariyle üçte birinin su altında kalacağı belirtildi.
Buna göre 6 milyonluk şehirden 1 milyon 500 bin kişinin göç etmek zorunda kalabileceği, şehirdeki antik eserlerin ve tarihi zenginliğin de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu aktarıldı.
Haberde, İskenderiye’nin deniz kıyısının her yıl 3 milimetre yükseldiği vurgulanırken, gelecek 30 yıl içerisinde Akdeniz’in sularının bir metre kadar yükselebileceği kaydedildi.
İklim uzmanlarının deniz seviyesindeki bu artış nedeniyle Nil Deltası’nın etrafındaki verimli toprakların üçte birinin de kullanılamaz hale gelmesini öngördüğü ifade edildi.
Dünyada Mars deneyimi yaşatan Rum Vadisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2022
YAŞAM
Bilim insanları: Mars'ın güney kutup buzulunun altında su bulunabileceğine dair işaret keşfettik
30 Eylül, 14:57
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала