https://sputniknews.com.tr/20221102/kuresel-isinma-sebebiyle-iskenderiye-sular-altinda-kalabilir-1062999031.html

Küresel ısınma sebebiyle İskenderiye sular altında kalabilir

Küresel ısınma sebebiyle İskenderiye sular altında kalabilir

Mısır'ın ikinci büyük şehri İskenderiye'nin önemli bir kısmı ile limanının küresel ısınma nedeniyle gelecek yıllarda su altında kalabileceği öngörülüyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T22:19+0300

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dünya

küresel ısınma

iskenderiye

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Mısır merkezli El Ahram gazetesinde yer alan haberde, ülkedeki en büyük limana sahip İskenderiye’nin yükselen deniz sularının altında kalabileceği uyarısı yapıldı.Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) verilerine dikkat çekilen haberde, İskenderiye’nin 2050 itibariyle üçte birinin su altında kalacağı belirtildi.Buna göre 6 milyonluk şehirden 1 milyon 500 bin kişinin göç etmek zorunda kalabileceği, şehirdeki antik eserlerin ve tarihi zenginliğin de büyük bir tehditle karşı karşıya olduğu aktarıldı.Haberde, İskenderiye’nin deniz kıyısının her yıl 3 milimetre yükseldiği vurgulanırken, gelecek 30 yıl içerisinde Akdeniz’in sularının bir metre kadar yükselebileceği kaydedildi.İklim uzmanlarının deniz seviyesindeki bu artış nedeniyle Nil Deltası’nın etrafındaki verimli toprakların üçte birinin de kullanılamaz hale gelmesini öngördüğü ifade edildi.

https://sputniknews.com.tr/20220930/bilim-insanlari-marsin-guney-kutup-buzulunun-altinda-su-bulunabilecegine-dair-isaret-kesfettik-1061796127.html

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