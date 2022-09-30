https://sputniknews.com.tr/20220930/bilim-insanlari-marsin-guney-kutup-buzulunun-altinda-su-bulunabilecegine-dair-isaret-kesfettik-1061796127.html

Bilim insanları: Mars'ın güney kutup buzulunun altında su bulunabileceğine dair işaret keşfettik

Bilim insanları: Mars'ın güney kutup buzulunun altında su bulunabileceğine dair işaret keşfettik

Dünya dışında yaşam arayışının en umut veren adreslerinden Mars'ta su bulunabileceğine dair yeni bir kanıt elde edildi. Bilim insanlarına göre Kızıl Gezegen'in... 30.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-30T14:57+0300

2022-09-30T14:57+0300

2022-09-30T14:57+0300

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Cambridge Üniversitesi öncülüğündeki bir grup bilim insanı tarafından yapılan bir araştırma, Mars'ın güney kutup buzulu yüzeyinin altında sıvı halde su bulunduğuna dair radar dışındaki verileri kullanan ilk kanıtları ortaya serdi.Araştırma makalesini kaleme alan bilim insanlarından Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Frances Butcher, "Bu çalışma, bugün Mars'ta sıvı halde su olduğuna dair en iyi kanıtları sunuyor. Çünkü bu, Dünya'da buzul altı gölleri ararken bakacağımız iki önemli kanıtın şimdi Mars'ta da bulunduğu anlamına geliyor. Sıvı haldeki su, her ne kadar Mars'ta yaşamın var olduğunu kesin olarak doğrulamasa da, yaşam için gerekli bir bileşendir" dedi.Bu derece soğuk sıcaklıklarda dahi sıvı halde kalabilmesi için güney kutbu altındaki suyun son derece tuzlu olması gerektiğini belirten Dr. Butcher, bunun da herhangi bir mikrobiyal canlının burada yaşamasını zorlaştırmış olabileceğini vurguladı.Butcher, "Ancak bu bize iklimin elverişli olduğu geçmişte daha yaşanabilir ortamların var olabileceğine dair umut veriyor" diye ekledi.Nantes Üniversitesi ve Dublin Üniversitesi'nden bilim adamlarının da bulunduğu uluslararası araştırma ekibi, buzulların üzerindeki ince desenlerin yüksekliğini belirlemek için üst yüzeyinin şeklindeki lazer-altimetre ölçümleme uzay araçlarını kullandı.Bilim insanları daha sonra bu ölçümlemeleri, buz örtüsünün altındaki bir su kütlesinin yüzeyi nasıl etkileyeceğini incelemek için bilgisayar modeli tahminleriyle karşılaştırdı.Mars'ın her iki kutbunda da tıpkı Dünya'da olduğu gibi, Grönland Buz Levhası'nın toplam hacmine yaklaşık olarak eşdeğer olan kalın su buzulları bulunuyor. Ancak şimdiye kadar, altlarında büyük buzul altı gölleri ve su kanalları bulunan Dünya'daki buz tabakalarının aksine, Mars'taki kutup buzullarının soğuk iklim nedeniyle alt katmanlarına dek katı bir şekilde donmuş olduğu düşünülüyordu.Mars'taki sıcaklıklar ortalama olarak -62 santigrat derece olarak biliniyor, ancak kışın kutuplardaki sıcaklıklar -140 santigrat dereceye kadar düşebiliyor.

https://sputniknews.com.tr/20220616/nasanin-kesif-araci-mars-yuzeyinde-kendi-copunu-buldu-1057505793.html

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