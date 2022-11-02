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https://sputniknews.com.tr/20221102/iran-rusyadan-dogalgaz-alacagiz-kendi-gazimizi-da-baska-ulkelere-satacagiz-1062992607.html
İran: Rusya’dan doğalgaz alacağız, kendi gazımızı da başka ülkelere satacağız
İran: Rusya’dan doğalgaz alacağız, kendi gazımızı da başka ülkelere satacağız
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, ülke yönetiminin iç ihtiyaçlar için Rusya’dan doğalgaz alacağını, İran gazını da başka ülkelere satılacağını... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T18:54+0300
2022-11-02T18:54+0300
ekonomi
rusya
iran
doğalgaz
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Safari, “İran'ın Rusya ile doğalgaz ticaretinin senaryosu, bu ülkeden gaz satın almak ve daha sonra kendi gazımızı komşu ülkelere ihraç etmek” ifadesini kullandı.Tek sorunun, İran’ın Rus gazını alması için aracıya ihtiyaç olduğunu söyleyen Safari, Rusya’yla anlaşmanın son aşamada olduğunu belirterek, “Rusya, gaz takası planını Türkiye’yle görüşüyordu, ama İran açılan fırsatları hızla değerlendirmeyi başardı” dedi.Rusya ve İran, swap sevkiyatlar için ortak işletme kuracak. İşletme, Körfez ülkelerine doğalgaz boru hattının yapımından sorumlu olacak.
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rusya, iran, doğalgaz
rusya, iran, doğalgaz

İran: Rusya’dan doğalgaz alacağız, kendi gazımızı da başka ülkelere satacağız

18:54 02.11.2022
© AFP 2022İran'ın Assaluyeh doğalgaz tesisi
İran'ın Assaluyeh doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022
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İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, ülke yönetiminin iç ihtiyaçlar için Rusya’dan doğalgaz alacağını, İran gazını da başka ülkelere satılacağını belirtti.
Safari, “İran'ın Rusya ile doğalgaz ticaretinin senaryosu, bu ülkeden gaz satın almak ve daha sonra kendi gazımızı komşu ülkelere ihraç etmek” ifadesini kullandı.
Tek sorunun, İran’ın Rus gazını alması için aracıya ihtiyaç olduğunu söyleyen Safari, Rusya’yla anlaşmanın son aşamada olduğunu belirterek, “Rusya, gaz takası planını Türkiye’yle görüşüyordu, ama İran açılan fırsatları hızla değerlendirmeyi başardı” dedi.
Rusya ve İran, swap sevkiyatlar için ortak işletme kuracak. İşletme, Körfez ülkelerine doğalgaz boru hattının yapımından sorumlu olacak.
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