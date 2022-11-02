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https://sputniknews.com.tr/20221102/guney-kore-kuzey-kore-japon-denizi-ve-saridenize-en-az-10-fuze-firlatti--1062966117.html
Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi ve Sarıdeniz'e en az 10 füze fırlattı
Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi ve Sarıdeniz'e en az 10 füze fırlattı
Güney Kore, Pyongyang'ın Japon Denizi ve Sarıdeniz'de farklı noktalara en az 10 füze ateşlediğini bildirdi. Japonya makamları da gelişmeyi doğruladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T05:13+0300
2022-11-02T05:32+0300
dünya
kuzey kore
füze
güney kore
kıtalararası balistik füze
balistik füze
deneme
japon denizi
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Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzelerden biri Güney Kore'nin Ulleungdo Adası'na doğru ilerleyip denize düştü.Seul, Kuzey tarafından fırlatılan bir füzenin ilk kez Güney topraklarına bu kadar yaklaştığını bildirirken, en az 10 füzenin ateşlendiğini duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kore'nin bölünmesinden bu yana ilk kez bir Kuzey Kore füzesi karasularımıza bu kadar yakın bir yere indi. Bu son derece istisnai ve affedilemez bir durum. Ordumuz buna kararlı bir şekilde yanıt verecektir" ifadeleri yer aldı.Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore füzelerinden Japon gemilerinin ve uçaklarının herhangi bir hasar görmediğini belirtti.Hamada, "Savunma Bakanlığı diğer bakanlıklarla bilgi alışverişinde bulundu. Bu zamana kadar Kuzey Kore füzelerinden gemilere ve uçaklara herhangi bir hasar gelmedi" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20221028/kuzey-koreden-yilin-28-fuze-denemesi-japon-denizine-iki-balistik-fuze-firlatti-1062792247.html
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kuzey kore, füze, güney kore, kıtalararası balistik füze, balistik füze, deneme, japon denizi
kuzey kore, füze, güney kore, kıtalararası balistik füze, balistik füze, deneme, japon denizi

Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi ve Sarıdeniz'e en az 10 füze fırlattı

05:13 02.11.2022 (güncellendi: 05:32 02.11.2022)
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360Kuzey Kore- Füze denemesi
Kuzey Kore- Füze denemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© İHA / BURAK ERSOY-AW597360
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Güney Kore, Pyongyang'ın Japon Denizi ve Sarıdeniz'de farklı noktalara en az 10 füze ateşlediğini bildirdi. Japonya makamları da gelişmeyi doğruladı.
Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzelerden biri Güney Kore'nin Ulleungdo Adası'na doğru ilerleyip denize düştü.
Seul, Kuzey tarafından fırlatılan bir füzenin ilk kez Güney topraklarına bu kadar yaklaştığını bildirirken, en az 10 füzenin ateşlendiğini duyurdu.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kore'nin bölünmesinden bu yana ilk kez bir Kuzey Kore füzesi karasularımıza bu kadar yakın bir yere indi. Bu son derece istisnai ve affedilemez bir durum. Ordumuz buna kararlı bir şekilde yanıt verecektir" ifadeleri yer aldı.
Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore füzelerinden Japon gemilerinin ve uçaklarının herhangi bir hasar görmediğini belirtti.
Hamada, "Savunma Bakanlığı diğer bakanlıklarla bilgi alışverişinde bulundu. Bu zamana kadar Kuzey Kore füzelerinden gemilere ve uçaklara herhangi bir hasar gelmedi" dedi.
67.5 dakika boyunca maksimum 6248.5 km irtifada 1090 km menzille uçan Hwasong-17, Kuzey Kore'nin önceki kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerinden farklı olarak, doğrudan bir taşıyıcı, erektör, fırlatıcı (TEL) aracından fırlatıldı. Reuters'e konuşan uzmanlar Hwasong-17'yi, 'canavar füze', 'dünyadaki en büyük mobil, sıvı yakıtlı ICBM' diye niteledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
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Kuzey Kore'den yılın 28. füze denemesi: Japon Denizi'ne iki balistik füze fırlattı
28 Ekim, 07:52
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