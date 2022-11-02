https://sputniknews.com.tr/20221102/guney-kore-kuzey-kore-japon-denizi-ve-saridenize-en-az-10-fuze-firlatti--1062966117.html

Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi ve Sarıdeniz'e en az 10 füze fırlattı

Güney Kore: Kuzey Kore, Japon Denizi ve Sarıdeniz'e en az 10 füze fırlattı

Güney Kore, Pyongyang'ın Japon Denizi ve Sarıdeniz'de farklı noktalara en az 10 füze ateşlediğini bildirdi. Japonya makamları da gelişmeyi doğruladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T05:13+0300

2022-11-02T05:13+0300

2022-11-02T05:32+0300

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Yonhap haber ajansının Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırdığı habere göre, Kuzey Kore tarafından ateşlenen füzelerden biri Güney Kore'nin Ulleungdo Adası'na doğru ilerleyip denize düştü.Seul, Kuzey tarafından fırlatılan bir füzenin ilk kez Güney topraklarına bu kadar yaklaştığını bildirirken, en az 10 füzenin ateşlendiğini duyurdu. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kore'nin bölünmesinden bu yana ilk kez bir Kuzey Kore füzesi karasularımıza bu kadar yakın bir yere indi. Bu son derece istisnai ve affedilemez bir durum. Ordumuz buna kararlı bir şekilde yanıt verecektir" ifadeleri yer aldı.Japonya Savunma Bakanı Yasukazu Hamada, gazetecilere verdiği demeçte, Kuzey Kore füzelerinden Japon gemilerinin ve uçaklarının herhangi bir hasar görmediğini belirtti.Hamada, "Savunma Bakanlığı diğer bakanlıklarla bilgi alışverişinde bulundu. Bu zamana kadar Kuzey Kore füzelerinden gemilere ve uçaklara herhangi bir hasar gelmedi" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221028/kuzey-koreden-yilin-28-fuze-denemesi-japon-denizine-iki-balistik-fuze-firlatti-1062792247.html

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kuzey kore, füze, güney kore, kıtalararası balistik füze, balistik füze, deneme, japon denizi