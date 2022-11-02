https://sputniknews.com.tr/20221102/fedin-faiz-karari-sonrasi-beyaz-saraydan-enflasyon-aciklamasi-1063002331.html
Fed’in faiz kararı sonrası Beyaz Saray’dan enflasyon açıklaması
Fed’in faiz kararı sonrası Beyaz Saray’dan enflasyon açıklaması
Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylemlerinin ülkedeki enflasyonun düşürülmesine yardım ettiğini açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T23:36+0300
2022-11-02T23:36+0300
2022-11-02T23:36+0300
ekonomi
abd
faiz
enflasyon
fed
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Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Fed’in politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak, 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.75-4.00 aralığına çıkarmasına yönelik açıklamalarda bulundu.Fed’in bağımsız bir kuruluş olduğunu ve bu bağımsızlığa saygı duyduklarını belirten Jean-Pierre, “Fed’in eylemleri enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.Ülkede mortgage oranlarının artmasıyla talebin yavaşlayıp arzın artması gerektiğini belirten Jean-Pierre, bunun da emlak piyasasındaki enflasyonun düşmesine yardımcı olacağını kaydetti.Jean-Pierre, şu anda daha istikrarlı bir ekonomi dönemine geçiş sürecinde olduklarını belirterek, enflasyonun düşürülmesinin bunun en önemli parçası olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20221102/fed-faiz-kararini-acikladi-1062997063.html
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abd, faiz, enflasyon, fed
abd, faiz, enflasyon, fed
Fed’in faiz kararı sonrası Beyaz Saray’dan enflasyon açıklaması
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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD Merkez Bankasının (Fed) eylemlerinin ülkedeki enflasyonun düşürülmesine yardım ettiğini açıkladı.
Karine Jean-Pierre, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Fed’in politika faizini art arda dördüncü kez 75 baz puan artırarak, 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3.75-4.00 aralığına çıkarmasına yönelik açıklamalarda bulundu.
Fed’in bağımsız bir kuruluş olduğunu ve bu bağımsızlığa saygı duyduklarını belirten Jean-Pierre, “Fed’in eylemleri enflasyonun düşürülmesine yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Ülkede mortgage oranlarının artmasıyla talebin yavaşlayıp arzın artması gerektiğini belirten Jean-Pierre, bunun da emlak piyasasındaki enflasyonun düşmesine yardımcı olacağını kaydetti.
Jean-Pierre, şu anda daha istikrarlı bir ekonomi dönemine geçiş sürecinde olduklarını belirterek, enflasyonun düşürülmesinin bunun en önemli parçası olduğunu vurguladı.