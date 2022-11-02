https://sputniknews.com.tr/20221102/fed-faiz-kararini-acikladi-1062997063.html
Fed, faizi 75 baz puan artırdı
Fed, faizi 75 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T21:02+0300
2022-11-02T21:02+0300
2022-11-02T21:18+0300
fed
ekonomi
faiz
fed faiz kararı
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ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3.75 ile 4 seviyesine yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.
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fed, faiz, fed faiz kararı
fed, faiz, fed faiz kararı
Fed, faizi 75 baz puan artırdı
21:02 02.11.2022 (güncellendi: 21:18 02.11.2022) Abone ol
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.
Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3.75 ile 4 seviyesine yükseltti.
Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.