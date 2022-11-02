Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20221102/fed-faiz-kararini-acikladi-1062997063.html
Fed, faizi 75 baz puan artırdı
Fed, faizi 75 baz puan artırdı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T21:02+0300
2022-11-02T21:18+0300
fed
ekonomi
faiz
fed faiz kararı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102663/33/1026633308_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_984d19b41cd3fbc4b2b864ee20c8796c.jpg
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3.75 ile 4 seviyesine yükseltti. Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102663/33/1026633308_140:0:977:628_1920x0_80_0_0_dc5867efe59e08c7ec7ea78bddf62c51.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fed, faiz, fed faiz kararı
fed, faiz, fed faiz kararı

Fed, faizi 75 baz puan artırdı

21:02 02.11.2022 (güncellendi: 21:18 02.11.2022)
© AA / ArşivABD Merkez Bankası (Fed)
ABD Merkez Bankası (Fed) - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA / Arşiv
Abone olTelegram
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 75 baz puan artırarak 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,75-4,00 aralığına çıkardı.
ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.
Fed, politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 baz puan artırarak yüzde 3.75 ile 4 seviyesine yükseltti.
Banka, böylece üst üste dördüncü kez 75 baz puan artışa gitmiş oldu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала