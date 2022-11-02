https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-turk-futbolu-adina-ulkemizde-ne-varsa-hepsi-bu-sergide-1062985468.html
Erdoğan: Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide
Erdoğan: Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide" ifadelerini kullandı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:49+0300
2022-11-02T14:49+0300
2022-11-02T14:59+0300
politika
recep tayyip erdoğan
futbol
sergi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" açılışında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, futbol, sergi
recep tayyip erdoğan, futbol, sergi
Erdoğan: Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide
14:49 02.11.2022 (güncellendi: 14:59 02.11.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" açılışında konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide.
Şimdiki futbol topları nere? Oralardan buralara geldik.
Futbol birikimimize sahip çıkmak hepimizin görevidir.
Halit Kıvanç'ın futbol anlatımları başlı başına bir zarafet timsaliydi.