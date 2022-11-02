https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-turk-futbolu-adina-ulkemizde-ne-varsa-hepsi-bu-sergide-1062985468.html

Erdoğan: Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide

Erdoğan: Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk futbolu adına ülkemizde ne varsa, hepsi bu sergide" ifadelerini kullandı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T14:49+0300

2022-11-02T14:49+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

futbol

sergi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi" açılışında konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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2022

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, futbol, sergi