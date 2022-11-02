https://sputniknews.com.tr/20221102/danimarkada-elektrik-ve-dogalgaz-faturasi-odemelerinin-ertelenmesine-yesil-isik-1062973346.html

Danimarka'da elektrik ve doğalgaz faturası ödemelerinin ertelenmesine yeşil ışık

Danimarka'da elektrik ve doğalgaz faturası ödemelerinin ertelenmesine yeşil ışık

Danimarka Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, AB Komisyonu'nun işletmelerin ve hanelerin fazla elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemeyi ertelemelerine olanak sunan... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T12:28+0300

2022-11-02T12:28+0300

2022-11-02T12:28+0300

avrupa'da enerji krizi

danimarka

elektrik

doğalgaz

fatura

enerji

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Danimarka Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 1 Kasım'dan itibaren haneler ve işletmelerin, geçen yılın dördüncü çeyreğinde elektrik ve doğalgaz için ödedikleri fiyat üzerinden faturalarını 12 ay boyunca 'dondurmayı' seçebileceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, planın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan onay aldığı, 2021'deki fiyatları aşan elektrik faturaları gecikmeli ve taksitler halinde ödenebileceği kaydedilerek 12 aylık erteleme süresi sona erdiğinde faiz uygulanmayacağı belirtildi.Açıklamada, daha sonra müşterilerin fazla tutarı enerji şirketine ödemeyi veya 4 yıllık bir süre içinde ödemeyi tercih edebilecekleri vurgulandı.Ayrıca müşteriler, süreç boyunca istedikleri zaman toplam borcunu tek seferde kapatabilecek.Öte yandan müşterilerin geri ödeme planını oluşturmak için enerji şirketleriyle iletişime geçmesi gerekecek. Halihazırda Danimarka'nın en büyük enerji şirketi Andel Energi, başvurular için kayıt sistemi oluşturdu.Rusya'dan doğalgaz tedarikinin Brüksel'in uyguladığı yaptırımlar nedeniyle kesintiye uğraması nedeniyle diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Danimarka'da da bu kış enerji maliyetlerinin yüksek olması bekleniyor.Danimarka hükümeti, elektrikten alınan vergiyi sıfıra yaklaştırmayı ve aileler için sosyal yardım ödemelerini artırmayı planlıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221026/borrell-ab-rus-gazina-olan-bagimliligi-azaltti-1062743027.html

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danimarka, elektrik, doğalgaz, fatura, enerji