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Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
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Danimarka'da elektrik ve doğalgaz faturası ödemelerinin ertelenmesine yeşil ışık
Danimarka'da elektrik ve doğalgaz faturası ödemelerinin ertelenmesine yeşil ışık
Danimarka Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, AB Komisyonu'nun işletmelerin ve hanelerin fazla elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemeyi ertelemelerine olanak sunan... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T12:28+0300
2022-11-02T12:28+0300
avrupa'da enerji krizi
danimarka
elektrik
doğalgaz
fatura
enerji
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Danimarka Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 1 Kasım'dan itibaren haneler ve işletmelerin, geçen yılın dördüncü çeyreğinde elektrik ve doğalgaz için ödedikleri fiyat üzerinden faturalarını 12 ay boyunca 'dondurmayı' seçebileceğini açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, planın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan onay aldığı, 2021'deki fiyatları aşan elektrik faturaları gecikmeli ve taksitler halinde ödenebileceği kaydedilerek 12 aylık erteleme süresi sona erdiğinde faiz uygulanmayacağı belirtildi.Açıklamada, daha sonra müşterilerin fazla tutarı enerji şirketine ödemeyi veya 4 yıllık bir süre içinde ödemeyi tercih edebilecekleri vurgulandı.Ayrıca müşteriler, süreç boyunca istedikleri zaman toplam borcunu tek seferde kapatabilecek.Öte yandan müşterilerin geri ödeme planını oluşturmak için enerji şirketleriyle iletişime geçmesi gerekecek. Halihazırda Danimarka'nın en büyük enerji şirketi Andel Energi, başvurular için kayıt sistemi oluşturdu.Rusya'dan doğalgaz tedarikinin Brüksel'in uyguladığı yaptırımlar nedeniyle kesintiye uğraması nedeniyle diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Danimarka'da da bu kış enerji maliyetlerinin yüksek olması bekleniyor.Danimarka hükümeti, elektrikten alınan vergiyi sıfıra yaklaştırmayı ve aileler için sosyal yardım ödemelerini artırmayı planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/borrell-ab-rus-gazina-olan-bagimliligi-azaltti-1062743027.html
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danimarka, elektrik, doğalgaz, fatura, enerji
danimarka, elektrik, doğalgaz, fatura, enerji

Danimarka'da elektrik ve doğalgaz faturası ödemelerinin ertelenmesine yeşil ışık

12:28 02.11.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDERDoğalgaz
Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AFP 2022 / INA FASSBENDER
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Danimarka Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, AB Komisyonu'nun işletmelerin ve hanelerin fazla elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemeyi ertelemelerine olanak sunan programa resmi olarak yeşil ışık yaktığını duyurdu.
Danimarka Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, 1 Kasım'dan itibaren haneler ve işletmelerin, geçen yılın dördüncü çeyreğinde elektrik ve doğalgaz için ödedikleri fiyat üzerinden faturalarını 12 ay boyunca 'dondurmayı' seçebileceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, planın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'ndan onay aldığı, 2021'deki fiyatları aşan elektrik faturaları gecikmeli ve taksitler halinde ödenebileceği kaydedilerek 12 aylık erteleme süresi sona erdiğinde faiz uygulanmayacağı belirtildi.
Açıklamada, daha sonra müşterilerin fazla tutarı enerji şirketine ödemeyi veya 4 yıllık bir süre içinde ödemeyi tercih edebilecekleri vurgulandı.
Ayrıca müşteriler, süreç boyunca istedikleri zaman toplam borcunu tek seferde kapatabilecek.
Öte yandan müşterilerin geri ödeme planını oluşturmak için enerji şirketleriyle iletişime geçmesi gerekecek. Halihazırda Danimarka'nın en büyük enerji şirketi Andel Energi, başvurular için kayıt sistemi oluşturdu.
Rusya'dan doğalgaz tedarikinin Brüksel'in uyguladığı yaptırımlar nedeniyle kesintiye uğraması nedeniyle diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi Danimarka'da da bu kış enerji maliyetlerinin yüksek olması bekleniyor.
Danimarka hükümeti, elektrikten alınan vergiyi sıfıra yaklaştırmayı ve aileler için sosyal yardım ödemelerini artırmayı planlıyor.
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