https://sputniknews.com.tr/20221026/borrell-ab-rus-gazina-olan-bagimliligi-azaltti-1062743027.html

Borrell: AB, Rus gazına olan bağımlılığı azalttı

Borrell: AB, Rus gazına olan bağımlılığı azalttı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azalttığını, Rus gazının... 26.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-26T23:08+0300

2022-10-26T23:08+0300

2022-10-26T23:08+0300

avrupa'da enerji krizi

josep borrell

ab

avrupa

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AB, Ukrayna’daki çatışmadan önce doğalgazın yüzde 40’ını Rusya’dan alıyordu.Birleşmiş Milletler’in (BM) Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Ekonomi Komisyonu’nun Buenos Aires’teki toplantısında konuşan Borrell, “Bu bağımlılığı yüzde 40’tan yüzde 7’ye düşürmeyi başardık” ifadesini kullandı.“Bu, bizi diğer tedarikçileri aramaya, karbon olmayan enerjiye yatırım yapmaya itiyor ve bu fırsatları Latin Amerika’da görüyoruz” diyen Borrell, bu bölgede yenilenebilir enerjinin güçlü ve başarılı biçimde geliştiğine dikkat çekti.

https://sputniknews.com.tr/20221022/macaristan-rus-gazina-yonelik-yeni-ab-yaptirimlarina-izin-vermeyecegiz-1062601234.html

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2022

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josep borrell, ab, avrupa