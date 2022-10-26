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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221026/borrell-ab-rus-gazina-olan-bagimliligi-azaltti-1062743027.html
Borrell: AB, Rus gazına olan bağımlılığı azalttı
Borrell: AB, Rus gazına olan bağımlılığı azalttı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azalttığını, Rus gazının... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T23:08+0300
2022-10-26T23:08+0300
avrupa'da enerji krizi
josep borrell
ab
avrupa
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AB, Ukrayna’daki çatışmadan önce doğalgazın yüzde 40’ını Rusya’dan alıyordu.Birleşmiş Milletler’in (BM) Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Ekonomi Komisyonu’nun Buenos Aires’teki toplantısında konuşan Borrell, “Bu bağımlılığı yüzde 40’tan yüzde 7’ye düşürmeyi başardık” ifadesini kullandı.“Bu, bizi diğer tedarikçileri aramaya, karbon olmayan enerjiye yatırım yapmaya itiyor ve bu fırsatları Latin Amerika’da görüyoruz” diyen Borrell, bu bölgede yenilenebilir enerjinin güçlü ve başarılı biçimde geliştiğine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20221022/macaristan-rus-gazina-yonelik-yeni-ab-yaptirimlarina-izin-vermeyecegiz-1062601234.html
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josep borrell, ab, avrupa
josep borrell, ab, avrupa

Borrell: AB, Rus gazına olan bağımlılığı azalttı

23:08 26.10.2022
© REUTERS / John ThysJosep Borrell
Josep Borrell - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2022
© REUTERS / John Thys
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azalttığını, Rus gazının toplam ithalattaki payının yüzde 40’tan yüzde 7’ye düştüğünü belirtti.
AB, Ukrayna’daki çatışmadan önce doğalgazın yüzde 40’ını Rusya’dan alıyordu.
Birleşmiş Milletler’in (BM) Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Ekonomi Komisyonu’nun Buenos Aires’teki toplantısında konuşan Borrell, “Bu bağımlılığı yüzde 40’tan yüzde 7’ye düşürmeyi başardık” ifadesini kullandı.
“Bu, bizi diğer tedarikçileri aramaya, karbon olmayan enerjiye yatırım yapmaya itiyor ve bu fırsatları Latin Amerika’da görüyoruz” diyen Borrell, bu bölgede yenilenebilir enerjinin güçlü ve başarılı biçimde geliştiğine dikkat çekti.
Macaristan- Rusya- Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
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