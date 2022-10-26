https://sputniknews.com.tr/20221026/borrell-ab-rus-gazina-olan-bagimliligi-azaltti-1062743027.html
Borrell: AB, Rus gazına olan bağımlılığı azalttı
Borrell: AB, Rus gazına olan bağımlılığı azalttı
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azalttığını, Rus gazının... 26.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-26T23:08+0300
2022-10-26T23:08+0300
2022-10-26T23:08+0300
avrupa'da enerji krizi
josep borrell
ab
avrupa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_0:0:1800:1014_1920x0_80_0_0_ab9c8ae4feb93a32f2427b009bb78903.jpg
AB, Ukrayna’daki çatışmadan önce doğalgazın yüzde 40’ını Rusya’dan alıyordu.Birleşmiş Milletler’in (BM) Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Ekonomi Komisyonu’nun Buenos Aires’teki toplantısında konuşan Borrell, “Bu bağımlılığı yüzde 40’tan yüzde 7’ye düşürmeyi başardık” ifadesini kullandı.“Bu, bizi diğer tedarikçileri aramaya, karbon olmayan enerjiye yatırım yapmaya itiyor ve bu fırsatları Latin Amerika’da görüyoruz” diyen Borrell, bu bölgede yenilenebilir enerjinin güçlü ve başarılı biçimde geliştiğine dikkat çekti.
https://sputniknews.com.tr/20221022/macaristan-rus-gazina-yonelik-yeni-ab-yaptirimlarina-izin-vermeyecegiz-1062601234.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/07/1044442820_201:0:1800:1199_1920x0_80_0_0_c5e77d564f37f822cb9ad0c394ffd5cc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
josep borrell, ab, avrupa
josep borrell, ab, avrupa
Borrell: AB, Rus gazına olan bağımlılığı azalttı
Abone ol
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Avrupa’nın Rus gazına olan bağımlılığını azalttığını, Rus gazının toplam ithalattaki payının yüzde 40’tan yüzde 7’ye düştüğünü belirtti.
AB, Ukrayna’daki çatışmadan önce doğalgazın yüzde 40’ını Rusya’dan alıyordu.
Birleşmiş Milletler’in (BM) Latin Amerika ve Karayip Ülkeleri Ekonomi Komisyonu’nun Buenos Aires’teki toplantısında konuşan Borrell, “Bu bağımlılığı yüzde 40’tan yüzde 7’ye düşürmeyi başardık” ifadesini kullandı.
“Bu, bizi diğer tedarikçileri aramaya, karbon olmayan enerjiye yatırım yapmaya itiyor ve bu fırsatları Latin Amerika’da görüyoruz” diyen Borrell, bu bölgede yenilenebilir enerjinin güçlü ve başarılı biçimde geliştiğine dikkat çekti.