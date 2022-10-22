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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221022/macaristan-rus-gazina-yonelik-yeni-ab-yaptirimlarina-izin-vermeyecegiz-1062601234.html
Macaristan: Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz
Macaristan: Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan’ın yerel şirketlere gaz tedarikini etkilemesi halinde AB'nin... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T19:12+0300
2022-10-22T19:13+0300
avrupa'da enerji krizi
rusya
macaristan
doğalgaz
ab
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Guiyas, “Rus gaz tedarikini etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz” dedi.Guiyas, Macaristan’ın bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimsediğini ve Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.Guiyas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısının olmadığını ve sadece Avrupalılara zarar verdiğini belirterek, ABD ve AB’ye Moskova ve Kiev arasındaki müzakerelere katılma çağrısı yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221020/orban-abnin-ortak-gaz-alimlari-macaristan-rusya-sozlesmelerinin-iptali-anlamina-gelir-1062547127.html
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rusya, macaristan, doğalgaz, ab
rusya, macaristan, doğalgaz, ab

Macaristan: Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz

19:12 22.10.2022 (güncellendi: 19:13 22.10.2022)
© AP Photo / Bela SzandelszkyMacaristan- Rusya- Doğalgaz
Macaristan- Rusya- Doğalgaz - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
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Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan’ın yerel şirketlere gaz tedarikini etkilemesi halinde AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulamasına izin vermeyeceğini söyledi.
Guiyas, “Rus gaz tedarikini etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz” dedi.
Guiyas, Macaristan’ın bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimsediğini ve Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.
Guiyas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısının olmadığını ve sadece Avrupalılara zarar verdiğini belirterek, ABD ve AB’ye Moskova ve Kiev arasındaki müzakerelere katılma çağrısı yaptı.
Victor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
Orban: AB’nin ortak gaz alımları, Macaristan-Rusya sözleşmelerinin iptali anlamına gelir
20 Ekim, 23:57
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