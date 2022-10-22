https://sputniknews.com.tr/20221022/macaristan-rus-gazina-yonelik-yeni-ab-yaptirimlarina-izin-vermeyecegiz-1062601234.html

Macaristan: Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz

Macaristan: Rus gazına yönelik yeni AB yaptırımlarına izin vermeyeceğiz

Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Guiyas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Macaristan’ın yerel şirketlere gaz tedarikini etkilemesi halinde AB'nin... 22.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-22T19:12+0300

2022-10-22T19:12+0300

2022-10-22T19:13+0300

avrupa'da enerji krizi

rusya

macaristan

doğalgaz

ab

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Guiyas, “Rus gaz tedarikini etkileyen her türlü AB yaptırımını veto etmeye devam edeceğiz” dedi.Guiyas, Macaristan’ın bu konuda pragmatik bir yaklaşım benimsediğini ve Gazprom ile yapılan sözleşmelerin Budapeşte'nin Ukrayna krizindeki tutumuyla hiçbir ilgisi olmadığını vurguladı.Guiyas ayrıca, Rusya'ya yönelik yaptırımların Ukrayna sorununun çözümüne bir katkısının olmadığını ve sadece Avrupalılara zarar verdiğini belirterek, ABD ve AB’ye Moskova ve Kiev arasındaki müzakerelere katılma çağrısı yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20221020/orban-abnin-ortak-gaz-alimlari-macaristan-rusya-sozlesmelerinin-iptali-anlamina-gelir-1062547127.html

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