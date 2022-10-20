https://sputniknews.com.tr/20221020/orban-abnin-ortak-gaz-alimlari-macaristan-rusya-sozlesmelerinin-iptali-anlamina-gelir-1062547127.html
Orban: AB’nin ortak gaz alımları, Macaristan-Rusya sözleşmelerinin iptali anlamına gelir
Orban: AB’nin ortak gaz alımları, Macaristan-Rusya sözleşmelerinin iptali anlamına gelir
Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması ve AB’nin ortak gaz alımlarının Budapeşte ile Moskova arasındaki... 20.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-20T23:57+0300
2022-10-20T23:57+0300
2022-10-20T23:57+0300
avrupa'da enerji krizi
macaristan
rusya
viktor orban
ab
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Orban, “Genel, zorunlu enerji alımlarına ilişkin reçete bizim çıkarlarımıza uygun değil, ayrıca ortak tavan fiyat uygulanması da menfaatimize değil, çünkü bu durum Macaristan ve Rusya arasındaki gaz tedarikine ilişkin sözleşmeleri geçersiz kılar ve Macaristan’a enerji tedariki durur” dedi.AB zirvesinin Macaristan’ın ulusal çıkarlarını savunmak için iyi bir şans olduğuna vurgu yapan Orban, “Çünkü bizimle aynı şekilde düşünen başkaları da var” diye konuştu.Daha önce Orban, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasının Budapeşte için bir tür gaz ambargosu anlamına geleceğini ve AB'nin ekonomik intiharının Ukrayna'ya bir yardımının olmayacağını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221020/macaristandan-abnin-dogalgaz-tedarik-planina-elestiri-1062508116.html
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macaristan, rusya, viktor orban, ab
Orban: AB’nin ortak gaz alımları, Macaristan-Rusya sözleşmelerinin iptali anlamına gelir
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması ve AB’nin ortak gaz alımlarının Budapeşte ile Moskova arasındaki gaz sözleşmelerinin iptali anlamına geleceğini, Macaristan ve diğer ülkelerin bu tür önlemleri desteklemediğini söyledi.
Orban, “Genel, zorunlu enerji alımlarına ilişkin reçete bizim çıkarlarımıza uygun değil, ayrıca ortak tavan fiyat uygulanması da menfaatimize değil, çünkü bu durum Macaristan ve Rusya arasındaki gaz tedarikine ilişkin sözleşmeleri geçersiz kılar ve Macaristan’a enerji tedariki durur” dedi.
AB zirvesinin Macaristan’ın ulusal çıkarlarını savunmak için iyi bir şans olduğuna vurgu yapan Orban, “Çünkü bizimle aynı şekilde düşünen başkaları da var” diye konuştu.
Daha önce Orban, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasının Budapeşte için bir tür gaz ambargosu anlamına geleceğini ve AB'nin ekonomik intiharının Ukrayna'ya bir yardımının olmayacağını ifade etmişti.