https://sputniknews.com.tr/20221020/orban-abnin-ortak-gaz-alimlari-macaristan-rusya-sozlesmelerinin-iptali-anlamina-gelir-1062547127.html

Orban: AB’nin ortak gaz alımları, Macaristan-Rusya sözleşmelerinin iptali anlamına gelir

Orban: AB’nin ortak gaz alımları, Macaristan-Rusya sözleşmelerinin iptali anlamına gelir

Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaptığı açıklamada, Rus doğalgazına tavan fiyat uygulanması ve AB’nin ortak gaz alımlarının Budapeşte ile Moskova arasındaki... 20.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-20T23:57+0300

2022-10-20T23:57+0300

2022-10-20T23:57+0300

avrupa'da enerji krizi

macaristan

rusya

viktor orban

ab

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Orban, “Genel, zorunlu enerji alımlarına ilişkin reçete bizim çıkarlarımıza uygun değil, ayrıca ortak tavan fiyat uygulanması da menfaatimize değil, çünkü bu durum Macaristan ve Rusya arasındaki gaz tedarikine ilişkin sözleşmeleri geçersiz kılar ve Macaristan’a enerji tedariki durur” dedi.AB zirvesinin Macaristan’ın ulusal çıkarlarını savunmak için iyi bir şans olduğuna vurgu yapan Orban, “Çünkü bizimle aynı şekilde düşünen başkaları da var” diye konuştu.Daha önce Orban, Rus gazına tavan fiyat uygulanmasının Budapeşte için bir tür gaz ambargosu anlamına geleceğini ve AB'nin ekonomik intiharının Ukrayna'ya bir yardımının olmayacağını ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20221020/macaristandan-abnin-dogalgaz-tedarik-planina-elestiri-1062508116.html

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