https://sputniknews.com.tr/20221102/chpli-sertel-rtukte-calisan-771-kisi-sadece-6-kanali-izliyor-bu-yil-115-milyon-tl-ceza-verdiler-1062983052.html
CHP'li Sertel: RTÜK'te çalışan 771 kişi sadece 6 kanalı izliyor, bu yıl 11.5 milyon TL ceza verdiler
CHP'li Sertel: RTÜK'te çalışan 771 kişi sadece 6 kanalı izliyor, bu yıl 11.5 milyon TL ceza verdiler
CHP'li Sertel, “771 kişi sadece Halk TV’yi, TELE1’i, KRT’yi, FOX TV’yi, Flash Haber’i, TV5’i izliyor. RTÜK 2022 yılının ilk dokuz ayında bu kanallara toplam... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:43+0300
2022-11-02T14:43+0300
2022-11-02T15:09+0300
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
türkiye
atila sertel
halk tv
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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM’de yaptığı açıklamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ağır eleştirilerde bulundu. Atila Sertel, RTÜK'te 771 kişinin çalıştığını ve bu kişilerin görevinin 'ceza verilmek amacıyla iktidara muhalif altı kanalı izlemek olduğunu' söyledi.'RTÜK Başkanı kendini mahkeme yerine koyup Halk TV’ye ceza yazıyor'Sözcü'nün haberine göre, Sertel, “771 kişi sadece Halk TV’yi, TELE1’i, KRT’yi, FOX TV’yi, Flash Haber’i, TV5’i izliyor. RTÜK 2022 yılının ilk dokuz ayında bu kanallara toplam 11.5 milyon liralık 38 ayrı ceza verdi” dedi.Sertel, RTÜK'te 8 daire başkanı ve bunlara bağlı 46 daire başkan yardımcısının görev yaptığını da belirterek, şunları söyledi:
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), atila sertel, halk tv
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), atila sertel, halk tv
CHP'li Sertel: RTÜK'te çalışan 771 kişi sadece 6 kanalı izliyor, bu yıl 11.5 milyon TL ceza verdiler
14:43 02.11.2022 (güncellendi: 15:09 02.11.2022) Abone ol
CHP'li Sertel, “771 kişi sadece Halk TV’yi, TELE1’i, KRT’yi, FOX TV’yi, Flash Haber’i, TV5’i izliyor. RTÜK 2022 yılının ilk dokuz ayında bu kanallara toplam 11.5 milyon liralık 38 ayrı ceza verdi” dedi.
CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM’de yaptığı açıklamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ağır eleştirilerde bulundu. Atila Sertel, RTÜK'te 771 kişinin çalıştığını ve bu kişilerin görevinin 'ceza verilmek amacıyla iktidara muhalif altı kanalı izlemek olduğunu' söyledi.
'RTÜK Başkanı kendini mahkeme yerine koyup Halk TV’ye ceza yazıyor'
Sözcü'nün haberine göre
, Sertel, “771 kişi sadece Halk TV’yi, TELE1’i, KRT’yi, FOX TV’yi, Flash Haber’i, TV5’i izliyor. RTÜK 2022 yılının ilk dokuz ayında bu kanallara toplam 11.5 milyon liralık 38 ayrı ceza verdi” dedi.
Sertel, RTÜK'te 8 daire başkanı ve bunlara bağlı 46 daire başkan yardımcısının görev yaptığını da belirterek, şunları söyledi:
“Dokuz kişiye bir daire başkanı ve daire başkan yardımcısı düşüyor ve bunların her biri de 19 bin lira aylık maaş alıyor. A Haber, Ülke TV, Kanal 7, TVNET, Akit TV gibi kanallara da hiç ceza verilmedi. Sabahtan akşama Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na en ağır hakaretleri yağdıran bu kanallara bir tek ceza yazılmazken AKP'li Zehra Taşkesenlioğlu’nun kişilik haklarına saldırı olduğu gerekçesiyle RTÜK Başkanı kendini mahkeme yerine koyup Halk TV’ye ceza yazıyor.”