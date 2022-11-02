https://sputniknews.com.tr/20221102/chpli-sertel-rtukte-calisan-771-kisi-sadece-6-kanali-izliyor-bu-yil-115-milyon-tl-ceza-verdiler-1062983052.html

CHP'li Sertel: RTÜK'te çalışan 771 kişi sadece 6 kanalı izliyor, bu yıl 11.5 milyon TL ceza verdiler

CHP'li Sertel: RTÜK'te çalışan 771 kişi sadece 6 kanalı izliyor, bu yıl 11.5 milyon TL ceza verdiler

CHP'li Sertel, “771 kişi sadece Halk TV’yi, TELE1’i, KRT’yi, FOX TV’yi, Flash Haber’i, TV5’i izliyor. RTÜK 2022 yılının ilk dokuz ayında bu kanallara toplam... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T14:43+0300

2022-11-02T14:43+0300

2022-11-02T15:09+0300

radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)

türkiye

atila sertel

halk tv

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CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, TBMM’de yaptığı açıklamada Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’na (RTÜK) ağır eleştirilerde bulundu. Atila Sertel, RTÜK'te 771 kişinin çalıştığını ve bu kişilerin görevinin 'ceza verilmek amacıyla iktidara muhalif altı kanalı izlemek olduğunu' söyledi.'RTÜK Başkanı kendini mahkeme yerine koyup Halk TV’ye ceza yazıyor'Sözcü'nün haberine göre, Sertel, “771 kişi sadece Halk TV’yi, TELE1’i, KRT’yi, FOX TV’yi, Flash Haber’i, TV5’i izliyor. RTÜK 2022 yılının ilk dokuz ayında bu kanallara toplam 11.5 milyon liralık 38 ayrı ceza verdi” dedi.Sertel, RTÜK'te 8 daire başkanı ve bunlara bağlı 46 daire başkan yardımcısının görev yaptığını da belirterek, şunları söyledi:

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