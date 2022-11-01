https://sputniknews.com.tr/20221101/rtuk-uyeligine-mete-haciarifoglu-secildi-1062955095.html
RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi
RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi
Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T21:29+0300
2022-11-01T21:29+0300
2022-11-01T22:25+0300
rtük
politika
ak parti
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Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi.Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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rtük, ak parti
RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi
21:29 01.11.2022 (güncellendi: 22:25 01.11.2022) Abone ol
Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.
Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi.
Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.
Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.