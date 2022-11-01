https://sputniknews.com.tr/20221101/rtuk-uyeligine-mete-haciarifoglu-secildi-1062955095.html

RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T21:29+0300

2022-11-01T21:29+0300

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Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi.Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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