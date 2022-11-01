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RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi
RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi
Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
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Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi.Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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rtük, ak parti
rtük, ak parti

RTÜK üyeliğine, AK Parti kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçildi

21:29 01.11.2022 (güncellendi: 22:25 01.11.2022)
© AARTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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Meclis Genel Kurulunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine Mete Hacıarifoğlu seçildi.
Genel Kurulda, RTÜK'te AK Parti'ye düşen bir üyelik için Batuhan Mumcu ve Mete Hacıarifoğlu aday gösterildi.
Yapılan gizli oylamada Hacıarifoğlu, RTÜK üyeliğine seçildi.
TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, daha sonra Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçileceğini belirtti.
Bilgiç, komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
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