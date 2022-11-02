https://sputniknews.com.tr/20221102/bursada-tekstil-fabrikasinda-yangin-fabrikanin-tamami-yandi--1062964561.html

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın: Fabrikanın tamamı yandı

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın: Fabrikanın tamamı yandı

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının etkisinin azaldığı ancak henüz kontrol altına alınamadığı... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T03:32+0300

2022-11-02T03:32+0300

2022-11-02T03:32+0300

türkiye

bursa

yangın

fabrika

tahliye

tekstil

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Bursa Nilüfer'de Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangına müdahale devam ediyor.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin yanı sıra aralarında İstanbul'un da yer aldığı çevre illerden gelen çok sayıda ekip yangını söndürme çalışmalarına katıldı.Yangının etkisinin azalmasına karşın henüz kontrol altına alınamadığı öğrenildi.Bu arada, dumandan etkilenen 12 kişiye hastanede müdahale edildiği, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.Fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, tesis yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan 85 öğrenci tedbir amaçlı tahliye edilmişti.'Bütün çalışanlar tahliye edildi'Yangın bölgesine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ilgililerden bilgi aldı.Vali Canbolat, gazetecilere, yangının başlamasının hemen ardından alevlerin kontrol altına alındığını ancak alevlerin büyümesiyle tekstil fabrikasının tamamını saran bir yangına dönüştüğünü söyledi.Birkaç saattir olay yerinde yangın söndürme çalışmalarını takip ettiklerini belirten Canbolat, şöyle konuştu:"Büyükşehir Belediyesinin, ilçe belediyelerinin, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü ve emniyetin tüm imkanlarını buraya seferber ettik, TOMA'lar dahil. Müdahale yapılıyor. İnşallah kısa zamanda kontrol altına alacağımızı düşünmekteyiz. Fabrikanın tamamı yandı. Fabrika sahipleri, içeride herhangi bir kişinin kalmadığı, bütün çalışanların tahliye edildiğine dair bize bilgi verdiler. Çevre fabrikalara yayılmaması konusunda gayreti sarf edip yangını kontrol altına alıp söndürmek istiyoruz."Vali Canbolat, öğrencilerin tahliye edildiğinin hatırlatılması üzerine, "Orada herhangi bir olumsuzluk yok ama bir olumsuzluk yaşanabilir endişesiyle tüm öğrencilerimizi oradan başka bir pansiyonlarımıza tahliye ettik. Tamamını sağlıklı şekilde tahliye ettik. Öğrencilerimizde bir problem yok" dedi.Yalova, Kocaeli, Eskişehir ve Balıkesir'den takviye ekipler istediklerini anlatan Canbolat, yola çıkan ekiplerin Bursa'ya ulaşmak üzere olduğu bilgisini verdi.Yoğun bir çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Canbolat, "Herkesin gönlü rahat olsun. Yangın bölgesine vatandaşlarımızın gelmesini gerektirecek bir durum yok. Fabrikada patlayıcı madde yok ama yanıcı madde var. Kumaş nihayetinde tekstil ürünleri var. Patlayıcı madde olmadığını firma yetkilileri bize söyledi" ifadesini kullandı.'İçeride öbek öbek farklı noktalarda polyester malzemesi var'Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da yanan fabrikada polyester malzemelerin bulunduğunu aktardı.Yangına 200 civarında araçla müdahale edildiğini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:"İçeride öbek öbek farklı noktalarda polyester malzemesi var, ham maddesi var. Bundan kaynaklanan bir sıkıntı olabilir düşüncesiyle müdahale ediliyor. İnşallah herhangi bir fabrikaya sıçrama olmadan sabaha kadar bu çalışmalar devam edecek. Ben istirham ediyorum, burada yangın sebebiyle lüzumsuz bir kalabalık yapılmasın. Tüm ekip ve imkanlarla müdahale ediliyor. Yani bu araç sirkülasyonunun rahat bir şekilde gidip gelmesi için de burayı rahat bırakmak gerektiğini hatırlatmak istiyorum."Aktaş, yangın çıkan fabrikanın 10-12 dönüm alana sahip olduğunu sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221101/bursada-soguk-hava-deposunda-yangin-6-saatte-sondurulebildi-5-yarali-1062923364.html

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bursa, yangın, fabrika, tahliye, tekstil