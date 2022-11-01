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https://sputniknews.com.tr/20221101/bursada-soguk-hava-deposunda-yangin-6-saatte-sondurulebildi-5-yarali-1062923364.html
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın 6 saatte söndürülebildi: 5 yaralı
Bursa'da soğuk hava deposunda yangın 6 saatte söndürülebildi: 5 yaralı
Bursa'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangında 4 işçi yaralandı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Söndürülen yangın... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T06:35+0300
2022-11-01T06:35+0300
türkiye
bursa
gürsu
soğuk hava
depo
yangın
yangın söndürme
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Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Soğuk hava deposunda kullanılan plastik ambalaj malzemeleri ve meyve kasaları da tutuşunca yangının şiddeti arttı.İtfaiye, setler oluşturarak yangının çevre fabrikalara sıçramasını engelledi.Yaralanan 4 işçi ve bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran ikram edildi. İtfaiye, 10 ekip ve arazi araçları ile yangını kontrol altına aldı.'Yangın tamamen kontrol altına alındı'Depoda hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Işık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allah'a çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allah'a çok şükür acil bir durumu yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı" diye konuştu.
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bursa, gürsu , soğuk hava, depo, yangın, yangın söndürme
bursa, gürsu , soğuk hava, depo, yangın, yangın söndürme

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın 6 saatte söndürülebildi: 5 yaralı

06:35 01.11.2022
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - EMRAH TAŞBursa'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangında 4 işçi yaralandı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Söndürülen yangın depoda büyük hasara yol açtı.
Bursa'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangında 4 işçi yaralandı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Söndürülen yangın depoda büyük hasara yol açtı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - EMRAH TAŞ
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Bursa'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangında 4 işçi yaralandı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Söndürülen yangın depoda büyük hasara yol açtı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Soğuk hava deposunda kullanılan plastik ambalaj malzemeleri ve meyve kasaları da tutuşunca yangının şiddeti arttı.
İtfaiye, setler oluşturarak yangının çevre fabrikalara sıçramasını engelledi.
Yaralanan 4 işçi ve bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran ikram edildi. İtfaiye, 10 ekip ve arazi araçları ile yangını kontrol altına aldı.

'Yangın tamamen kontrol altına alındı'

Depoda hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Işık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allah'a çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allah'a çok şükür acil bir durumu yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı" diye konuştu.
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