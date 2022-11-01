https://sputniknews.com.tr/20221101/bursada-soguk-hava-deposunda-yangin-6-saatte-sondurulebildi-5-yarali-1062923364.html

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın 6 saatte söndürülebildi: 5 yaralı

Bursa'da soğuk hava deposunda yangın 6 saatte söndürülebildi: 5 yaralı

Bursa'da bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgede paniğe neden olan yangında 4 işçi yaralandı, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Söndürülen yangın... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T06:35+0300

2022-11-01T06:35+0300

2022-11-01T06:35+0300

türkiye

bursa

gürsu

soğuk hava

depo

yangın

yangın söndürme

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Bursa'nın Gürsu ilçesinde soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Soğuk hava deposunda kullanılan plastik ambalaj malzemeleri ve meyve kasaları da tutuşunca yangının şiddeti arttı.İtfaiye, setler oluşturarak yangının çevre fabrikalara sıçramasını engelledi.Yaralanan 4 işçi ve bir itfaiye eri, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine ayran ikram edildi. İtfaiye, 10 ekip ve arazi araçları ile yangını kontrol altına aldı.'Yangın tamamen kontrol altına alındı'Depoda hasara yol açan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığını söyledi. Işık, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tesise sıçramadan yangının kontrol altına alındığını ifade ederek, "Soğuk hava depomuzun yanındaki depolama alanında çıkan yangın Allah'a çok şükür, itfaiyemizin zamanında müdahalesiyle tesise sıçramadan söndürüldü. Dumandan birkaç arkadaşımız rahatsızlandı. Allah'a çok şükür acil bir durumu yok, burada müdahale edildi. Şu an yangın tamamen kontrol altına alındı" diye konuştu.

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bursa, gürsu , soğuk hava, depo, yangın, yangın söndürme