Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20221102/bursada-13-saat-suren-yanginin-boyutu-gun-agarinca-ortaya-cikti-1062967720.html
Bursa’da 13 saat süren yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa’da 13 saat süren yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı
Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam 19.00'da başlayan yangın 13 saattir sürüyor. Yangın kontrol altında ancak fabrika için... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T09:11+0300
2022-11-02T09:11+0300
türkiye
bursa
tekstil
fabrika
yangın
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062967574_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d938f6df29b131d05e50245bbe92c2e.jpg
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren Karesi tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangında fabrikada zaman zaman patlamaların yaşandığı görüldü. Ekipler yangına müdahale için canhıraş çalışırken alevlerin büyümesi ve fabrikanın tamamını sarması üzerine çevre illerden destek istendi. Bölgede AFAD tarafından koordinasyon merkezi kurulurken, 440’tan fazla itfaiye personeli, 120 arama kurtarma personeli, 35 AFAD personeli ile 100’den fazla itfaiye aracı ve tanker ile çalışmalar sürdürüyor. Çalışmalara destek için İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Kütahya’dan ekipler bölgeye sevk edildi.Yangın gece boyunca sürdü. Polyestek iplik dolu fabrikada zaman zaman patlama ve çökmeler yaşandığı için itfaiye ekipleri içeriye girmiyor. Hem merdivenli araçla ve karadan yangına müdahale ediliyor. 13 saat geçmesine rağmen fabrikadan gri dumanlar yükseliyor. Yangının kontrol altına alındığı, depo kısmında zaman zaman yangının etkili olduğu bu sebeple gökyüzüne gri dumanların ulaştığı ifade ediliyor.Diğer yandan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. O anlar insansız hava aracı ile havadan görüntülendi.Fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün de olay yerine gelerek çalışmalara katıldığı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/bursada-tekstil-fabrikasinda-yangin-fabrikanin-tamami-yandi--1062964561.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/02/1062967574_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_81b12381129118a5985b58df9933195f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bursa, tekstil, fabrika, yangın
bursa, tekstil, fabrika, yangın

Bursa’da 13 saat süren yangının boyutu, gün ağarınca ortaya çıktı

09:11 02.11.2022
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - HAKAN GÖNÜLBursa’da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam 19.00'da başlayan yangın 13 saattir sürüyor. Yangın kontrol altında ancak fabrika için için yanmaya devam ediyor. 45 dönümlük alanda kurulu fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca insansız hava aracı ile havadan görüntülendi.
Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam 19.00'da başlayan yangın 13 saattir sürüyor. Yangın kontrol altında ancak fabrika için için yanmaya devam ediyor. 45 dönümlük alanda kurulu fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca insansız hava aracı ile havadan görüntülendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© İHA / AHMET BURAK ÖZTÜRK - HAKAN GÖNÜL
Abone olTelegram
Bursa’da Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında dün akşam 19.00'da başlayan yangın 13 saattir sürüyor. Yangın kontrol altında ancak fabrika için için yanmaya devam ediyor. 45 dönümlük alanda kurulu fabrikadaki yangının boyutu gün ağarınca insansız hava aracı ile havadan görüntülendi.
Dün akşam saat 19.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi'ndeki Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) faaliyet gösteren Karesi tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, AFAD, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler yangını kontrol altına almaya çalışırken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yangında fabrikada zaman zaman patlamaların yaşandığı görüldü.
Ekipler yangına müdahale için canhıraş çalışırken alevlerin büyümesi ve fabrikanın tamamını sarması üzerine çevre illerden destek istendi. Bölgede AFAD tarafından koordinasyon merkezi kurulurken, 440’tan fazla itfaiye personeli, 120 arama kurtarma personeli, 35 AFAD personeli ile 100’den fazla itfaiye aracı ve tanker ile çalışmalar sürdürüyor. Çalışmalara destek için İstanbul, Kocaeli, Yalova, Balıkesir ve Kütahya’dan ekipler bölgeye sevk edildi.
Yangın gece boyunca sürdü. Polyestek iplik dolu fabrikada zaman zaman patlama ve çökmeler yaşandığı için itfaiye ekipleri içeriye girmiyor. Hem merdivenli araçla ve karadan yangına müdahale ediliyor. 13 saat geçmesine rağmen fabrikadan gri dumanlar yükseliyor. Yangının kontrol altına alındığı, depo kısmında zaman zaman yangının etkili olduğu bu sebeple gökyüzüne gri dumanların ulaştığı ifade ediliyor.
Diğer yandan yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. O anlar insansız hava aracı ile havadan görüntülendi.
Fabrikanın yakınında bulunan Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yatılı yurdunda kalan öğrenciler tedbir amaçlı tahliye edildi. İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür'ün de olay yerine gelerek çalışmalara katıldığı öğrenildi.
Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangının etkisinin azaldığı ancak henüz kontrol altına alınamadığı bildirildi. Vali ve Belediye Başkanı da yangına ilişkin son bilgileri paylaştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
TÜRKİYE
Bursa'da tekstil fabrikasında yangın: Fabrikanın tamamı yandı
03:32
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала