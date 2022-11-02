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https://sputniknews.com.tr/20221102/ator-turkiyede-mir-kartlarinin-yaygin-olarak-kullanilmasi-soz-konusu-degil-1062993224.html
Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye’de Mir kartlarının yaygın olarak kullanımı söz konusu değil
Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye’de Mir kartlarının yaygın olarak kullanımı söz konusu değil
Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), halihazırda Türkiye’de Mir kartlarının yaygın olarak kullanılmasının söz konusu olmadığını, Türkiye’deki otellerin Rus... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T19:12+0300
2022-11-02T19:12+0300
ekonomi
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Türkiye’deki otellerin, perakendecilerin ve diğer kuruluşların Mir kartlarına hizmet sağlayabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan izin alması gerektiğini belirten ATOR, “Bu tür izinlerin alınması Rus bankalar ve ödeme sistemleri tarafından organize edilmezse otelcilerin ve mağaza sahiplerinin Mir kartlarını kabul etmek için yaygın olarak ‘baypas’ programları başlatması pek olası değil. Onların ‘gölgede’ kalması daha yararlı ve güvenli” diye açıkladı.Sezon dışı dönemde rubleyle yapılan ciroların düşük olduğunu, bu yüzden banka ve perakendecilerin kendilerini riske atmayacağı belirtilen açıklamada, “Her halükarda, Türkiye’de artık bankaların Rus kartlarını, yüz binlerce satış noktasına sahip tüm ortaklar tarafından kabulünü devreye soktuğu zamanlar artık geride kaldı. Aşağıdan, satış noktalarından gelen inisiyatifler de kaçınılmaz olarak sadece yerel deneyler düzeyinde kalır” dendi.ATOR, şu anda Türkiye’ye giden Rus turistlere yanlarına nakit euro veya dolar ya da yabancı banka kartlarını almalarını tavsiye etti.
https://sputniknews.com.tr/20221101/izvestiya-turk-otelleri-rus-mir-kartlarini-kabul-etmeye-basladi-1062933803.html
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ator, rusya, mir, türkiye
ator, rusya, mir, türkiye

Rusya Tur Operatörleri Birliği: Türkiye’de Mir kartlarının yaygın olarak kullanımı söz konusu değil

19:12 02.11.2022
© Sputnik / SputnikTürkiye'de Mir kart kullanımı
Türkiye'de Mir kart kullanımı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© Sputnik / Sputnik
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Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), halihazırda Türkiye’de Mir kartlarının yaygın olarak kullanılmasının söz konusu olmadığını, Türkiye’deki otellerin Rus ödeme sistemiyle çalışmasının yerel deneyler olduğunu belirtti.
Türkiye’deki otellerin, perakendecilerin ve diğer kuruluşların Mir kartlarına hizmet sağlayabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan izin alması gerektiğini belirten ATOR, “Bu tür izinlerin alınması Rus bankalar ve ödeme sistemleri tarafından organize edilmezse otelcilerin ve mağaza sahiplerinin Mir kartlarını kabul etmek için yaygın olarak ‘baypas’ programları başlatması pek olası değil. Onların ‘gölgede’ kalması daha yararlı ve güvenli” diye açıkladı.
Sezon dışı dönemde rubleyle yapılan ciroların düşük olduğunu, bu yüzden banka ve perakendecilerin kendilerini riske atmayacağı belirtilen açıklamada, “Her halükarda, Türkiye’de artık bankaların Rus kartlarını, yüz binlerce satış noktasına sahip tüm ortaklar tarafından kabulünü devreye soktuğu zamanlar artık geride kaldı. Aşağıdan, satış noktalarından gelen inisiyatifler de kaçınılmaz olarak sadece yerel deneyler düzeyinde kalır” dendi.
ATOR, şu anda Türkiye’ye giden Rus turistlere yanlarına nakit euro veya dolar ya da yabancı banka kartlarını almalarını tavsiye etti.
Antalya- Rus turist - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
TÜRKİYE
İzvestiya: Türk otelleri, Rus Mir kartlarını kabul etmeye başladı
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