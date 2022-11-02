https://sputniknews.com.tr/20221102/anayasa-degisikliginin-referanduma-gitmesi-icin-26-vekile-ihtiyac-var-1062978613.html
Anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi için 26 vekile ihtiyaç var
Anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi için 26 vekile ihtiyaç var
CHP’nin başörtüsü teklifi sonrasında AK Parti’nin hazırlıklarına başladığı Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulacağı Cumhurbaşkanı Recep... 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T14:01+0300
2022-11-02T14:01+0300
2022-11-02T14:01+0300
politika
politika
tbmm
anayasa
başörtüsü
kanun
referandum
içtüzük
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CHP’nin başörtüsüne ilişkin yasa teklifi vermesi sonrasında AK Parti Anayasa değişikliği üzerinde çalışmaya başladı. Anayasa’da başörtüsü ve aile tanımıyla ilgili maddelerde değişiklik öngören düzenlemenin gerekli görüşmeler sonrasında meclis başkanlığına sunulacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklandı.Anayasa değişiklik teklifinin yasalaşması için Cumhur İttifakı partilerinin oy sayısı yeterli olmuyor. Bu teklifin referanduma gitmesi için 26, teklifin doğrudan yasalaşması için ise 66 milletvekilinin daha evet demesi gerekiyor. Bunun için AK Parti diğer partileri ziyaret ederek destek istemesi bekleniyor.Anayasa değişikliği nasıl yapılır?200 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı’na verilen Anayasa değişikliği teklifleri önce Anayasa Komisyonunda görüşülecek. Burada incelenerek raporlanarak ve Meclis Başkanlığına gönderilecek. Sonrasında da teklif Genel Kurula sunulacak. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülecek. TBMM içtüzüğü gereğince iki görüşme arasında 48 saat zaman geçmesi gerekiyor.Birinci görüşmede teklifin tamamının ve maddelerinin tek tek görüşülmesi yapılır. Teklifin maddelerinin tek tek oylanması sonucu en az 360 oyla kabul edilirse ikinci görüşmeye geçilir. İkinci görüşmede maddeler hakkında değişiklik önergeleri görüşülür ve hepsi tek tek oylanır. Bu oylamada karar yetersayısı en az 360’tır. Sonra teklifin tümü oylanır. Bu oylamada da karar yetersayısı en az 360’tır.Anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulu tarafından yapılan görüşmelerce bir sonuca bağlanır. Yani teklif ya kabul edilir ya da reddedilir. Kabul yetersayısı, 1982 Anayasasının 175. maddesinde TBMM üye tam sayısının beşte üçü (360) veya üçte ikisi (400) olarak belirtilmiştir. Bu sayılara göre onay şekilleri değişkenlik gösterir.Anayasa değişiklik teklifine 400’den az 360’dan fazla vekil evet der ise teklif Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulmak zorundadır. 400 vekil veya fazlası ever ders ise teklif Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilir. Cumhurbaşkanı bu durumda ister ise düzenlemeyi referanduma götürebilir.
https://sputniknews.com.tr/20221102/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-20-yil-kesintisiz-iktidar-ile-bir-rekora-ima-atti-1062972472.html
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politika, tbmm, anayasa, başörtüsü, kanun, referandum, içtüzük
politika, tbmm, anayasa, başörtüsü, kanun, referandum, içtüzük
Anayasa değişikliğinin referanduma gitmesi için 26 vekile ihtiyaç var
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CHP’nin başörtüsü teklifi sonrasında AK Parti’nin hazırlıklarına başladığı Anayasa değişikliği teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından grup toplantısında açıklandı. AK Parti’nin anayasa teklifinin referanduma gitmesi için Cumhur İttifakı üyelerinin dışında 26 vekilin daha evet demesi gerekiyor.
CHP’nin başörtüsüne ilişkin yasa teklifi vermesi sonrasında AK Parti Anayasa değişikliği üzerinde çalışmaya başladı. Anayasa’da başörtüsü ve aile tanımıyla ilgili maddelerde değişiklik öngören düzenlemenin gerekli görüşmeler sonrasında meclis başkanlığına sunulacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklandı.
Anayasa değişiklik teklifinin yasalaşması için Cumhur İttifakı partilerinin oy sayısı yeterli olmuyor. Bu teklifin referanduma gitmesi için 26, teklifin doğrudan yasalaşması için ise 66 milletvekilinin daha evet demesi gerekiyor. Bunun için AK Parti diğer partileri ziyaret ederek destek istemesi bekleniyor.
Anayasa değişikliği nasıl yapılır?
200 milletvekilinin imzası ile TBMM Başkanlığı’na verilen Anayasa değişikliği teklifleri önce Anayasa Komisyonunda görüşülecek. Burada incelenerek raporlanarak ve Meclis Başkanlığına gönderilecek. Sonrasında da teklif Genel Kurula sunulacak. Anayasanın değiştirilmesi hakkındaki teklifler Genel Kurulda iki defa görüşülecek. TBMM içtüzüğü gereğince iki görüşme arasında 48 saat zaman geçmesi gerekiyor.
Birinci görüşmede teklifin tamamının ve maddelerinin tek tek görüşülmesi yapılır. Teklifin maddelerinin tek tek oylanması sonucu en az 360 oyla kabul edilirse ikinci görüşmeye geçilir. İkinci görüşmede maddeler hakkında değişiklik önergeleri görüşülür ve hepsi tek tek oylanır. Bu oylamada karar yetersayısı en az 360’tır. Sonra teklifin tümü oylanır. Bu oylamada da karar yetersayısı en az 360’tır.
Anayasa değişikliği teklifi TBMM Genel Kurulu tarafından yapılan görüşmelerce bir sonuca bağlanır. Yani teklif ya kabul edilir ya da reddedilir. Kabul yetersayısı, 1982 Anayasasının 175. maddesinde TBMM üye tam sayısının beşte üçü (360) veya üçte ikisi (400) olarak belirtilmiştir. Bu sayılara göre onay şekilleri değişkenlik gösterir.
Anayasa değişiklik teklifine 400’den az 360’dan fazla vekil evet der ise teklif Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulmak zorundadır. 400 vekil veya fazlası ever ders ise teklif Cumhurbaşkanı tarafından onaylanabilir. Cumhurbaşkanı bu durumda ister ise düzenlemeyi referanduma götürebilir.