https://sputniknews.com.tr/20221102/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-20-yil-kesintisiz-iktidar-ile-bir-rekora-ima-atti-1062972472.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'le görüştüm tahıl sevkiyatı devam edecek, kriz aşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'le görüştüm tahıl sevkiyatı devam edecek, kriz aşıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Sıkıysa önümüzdeki seçimde başörtülü adayları koy, seni de görelim"... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T12:18+0300

2022-11-02T12:18+0300

2022-11-02T13:23+0300

politika

recep tayyip erdoğan

kemal kılıçdaroğlu

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AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekilliği'nden istifa eden Mahir Ünal ile ilgili, "Mahir Ünal'a görev süresince yaptığı katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. Grup başkanvekilimizin görevinden affıyla boşalan yere, grup başkan yardımcımız Özlem Zengin'i teklif ediyoruz. Kendisiyle farklı alanlarda yakın bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu görevi üstlenecek Özlem Zengin kardeşimize muvaffakiyetler diliyorum." ifadelerini kullandı.Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Girdiğimiz 15 seçimin tamamında bizlerden desteğini esirgemeyen milletimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birileri sürekli engellemenin, takoz olmanın peşinde koşarken biz sağlık, eğitim alanlarımızı güçlendirdik. Fakir fukaraya biz sahip çıktık. Asrın projeleri olan nice eserlerle tarihe adımızı yazdırdık. Türkiye'yi parmakla gösterilen bir ülke haline getirdik. Milli irade üzerinde demokrasinin kılıcı olarak duran ne varsa hepsini tehdit olmaktan çıkardık. Geride bıraktığımız 20 yılda bizden önceki 80 senede yapılan hizmetlerden daha fazlasını kazandırdık.Gezi'de sokakları ateşe vererek, 15 Temmuz'da demokrasimize kastederek bizi yolumuzdan çevirmeye çalıştılar. Ancak biz kefenimizi giyip çıktığımız bu yoldan asla geri dönmedik.Cumartesi günü inşallah Gaziantep'e gidiyoruz. Orada yapımı tamamlanan eserleri hizmete açacağız. Aşk ile çalışan yorulmaz. Durmak yok yola devam.Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretleriAK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı'nın planlarken CHP'nin nelerle uğraştığını görüyorsunuz. Utanmadan sıkılmadan hamburger turları düzenliyorlar. İngiltere'nin hamburgeri daha mı güzel anlamadım. Sonra da Almanya'ya gidecekmiş, bence orada döner ye. Güya Londra'ya temiz yatırımcı aramaya gidiyormuş. Daha düne kadar yatırımcıları tehdit eden sen değilmişsin gibi çıkmış bir de ne diyorsun.Başörtüsü teklifiBizim kendilerine rağmen çözüme kavuşturduğumuz başörtüsü konusunu bir gece yarısı gündeme taşıdılar.Biz CHP'nin bu oyununa, anayasa teklifimiz ile karşılık verdik. Bu ara başörtülü kadın kardeşlerimize rozet takma yarışına girdi. Yakında başörtülü aday çıkarırlarsa şaşmayın. Daha dün ikna odaları kuran, üniversitelerde başörtüsü yasağı koyan sizler değil miydiniz, bunları nasıl unutturacaksın? Bay Kemal biz bunları unutmayız.Bütün bunlara rağmen, sıkıyorsa başörtüsü adayları koy bakalım. Görelim bakalım ne yapacaksın. Geçmişteki ağababalarınız başörtülü kadınları Meclis'ten kovdu.Teklif bugün Meclis'e geliyorHazırlıklarını tamamladığımız teklifimizi, Meclis'te bulunan arkadaşlarla ve partilerle görüşmeye başladılar. Ve bugün tamamlanacak görüşmelerin ardından teklifimizi, Meclis'e bugün sunacağız.Bir daha açılmamak üzere, muhalefet için de bir turnusol kağıdı olacağına inanıyorum.Referandum mesajıTablo oluşmazsa, halk oylaması dahil diğer adımları atmaya biz hazırız. Biz milletin hakemliğinden asla kaçmadık.Yalova'daki utanç tablosunun müsebbipleri konusunda gereken yapılmazsa güçler ayrılığı ilkesi derin bir yara alacaktır.Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasıBu iftiranın hesabını hukuk önünde soracağız. Kolluk güçlerimizin hakkını korumak boynumuzun borcudur. Sadece geçtiğimiz yıl 198 bin uyuşturucu olayına müdahale eden kolluk güçlerimiz 153 bin kişiyi yakaladık.Tahıl krizi aşıldıSayın Putin ile yaptığımız görüşme neticesinde, bugün 12.00'den itibaren tahıl sevkiyatına başlayacaklarını söyledi. Tahıl krizi aşıldı. Dünya ülkeleri yüksek enflasyonrakamlarıyla uğraşırken ülkemizde ekonomi çarkları dönüyor. Çiftçilerimize mazot ve gübre desteğini Mart 2023 yerine bu yıl ödeyeceğiz.

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu