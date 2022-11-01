https://sputniknews.com.tr/20221101/twitterin-yonetim-kurulunu-fesheden-musk-kendini-ceo-yapti--1062925449.html
Twitter'ın yönetim kurulunu fesheden Musk kendini CEO yaptı
Twitter'ın yönetim kurulunu fesheden Musk kendini CEO yaptı
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini 'tek yönetici' yaptı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T09:50+0300
2022-11-01T09:50+0300
2022-11-01T09:50+0300
yaşam
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Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) şirketin tek yöneticisinin Musk olduğunu bildirdi. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının 'geçici' bir durum olduğunu kaydetti. İşine son verilen üst yöneticiler arasında İcra Kurulu Başkanı Parag Agrawal, Mali İşler Müdürü Ned Sega ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor da yer aldı. Musk, daha önce, Hukuk Politikaları Direktörü Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri de görevden almıştı. Öte yandan, Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) Üst Yöneticisi Prens Velid bin Talal, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20221031/twitter-calisanlarini-isten-cikardigi-haberini-yalanlayan-muskin-mavi-tik-icin-para-alma-plani-1062892003.html
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elon musk, twitter
Twitter'ın yönetim kurulunu fesheden Musk kendini CEO yaptı
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini 'tek yönetici' yaptı.
Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) şirketin tek yöneticisinin Musk olduğunu bildirdi.
Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının 'geçici' bir durum olduğunu kaydetti.
İşine son verilen üst yöneticiler arasında İcra Kurulu Başkanı Parag Agrawal, Mali İşler Müdürü Ned Sega ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor da yer aldı.
Musk, daha önce, Hukuk Politikaları Direktörü Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri de görevden almıştı.
Öte yandan, Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) Üst Yöneticisi Prens Velid bin Talal, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda bulunuyor.