https://sputniknews.com.tr/20221101/twitterin-yonetim-kurulunu-fesheden-musk-kendini-ceo-yapti--1062925449.html

Twitter'ın yönetim kurulunu fesheden Musk kendini CEO yaptı

Twitter'ın yönetim kurulunu fesheden Musk kendini CEO yaptı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, satın aldığı Twitter'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini 'tek yönetici' yaptı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T09:50+0300

2022-11-01T09:50+0300

2022-11-01T09:50+0300

yaşam

elon musk

twitter

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Twitter, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) şirketin tek yöneticisinin Musk olduğunu bildirdi. Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şirketin tek yöneticisi olmasının 'geçici' bir durum olduğunu kaydetti. İşine son verilen üst yöneticiler arasında İcra Kurulu Başkanı Parag Agrawal, Mali İşler Müdürü Ned Sega ve eski Yönetim Kurulu Başkanı Bret Taylor da yer aldı. Musk, daha önce, Hukuk Politikaları Direktörü Vijaya Gadde de dahil olmak üzere bazı üst düzey yöneticileri de görevden almıştı. Öte yandan, Suudi Arabistan'daki Kraliyet Holding Şirketi (KHC) Üst Yöneticisi Prens Velid bin Talal, Twitter'da Musk'tan sonra ikinci en büyük hissedar konumunda bulunuyor.

https://sputniknews.com.tr/20221031/twitter-calisanlarini-isten-cikardigi-haberini-yalanlayan-muskin-mavi-tik-icin-para-alma-plani-1062892003.html

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