https://sputniknews.com.tr/20221101/turkiye-rusyanin-karabag-ihtilafinda-kilit-arabulucu-rolunu-surdurmesine-ilgi-duyuyor-1062955055.html
‘Türkiye, Rusya’nın Karabağ ihtilafında kilit arabulucu rolünü sürdürmesine ilgi duyuyor’
‘Türkiye, Rusya’nın Karabağ ihtilafında kilit arabulucu rolünü sürdürmesine ilgi duyuyor’
Soçi’de düzenlenen Rusya-Azerbaycan-Ermenistan Zirvesi’ni değerlendiren Rus uzman Pritçin, Rusya’nın Karabağ çözümündeki özel rolüne dikkat çekti. Pritçin... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T21:30+0300
2022-11-01T21:30+0300
2022-11-01T21:30+0300
görüş
türkiye
rusya
karabağ
azerbaycan
ermenistan
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Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsü (IMEMO) Sovyet Sonrası Araştırmalar Merkezi uzmanı Stanislav Pritçin, Sputnik’e açıklamasında, şu değerlendirmede bulundu:“Türkiye, Kafkasya’da istikrar ve refaha ilgi duyuyor” diye kaydeden Pritçin, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://sputniknews.com.tr/20221031/putin-karabagla-ilgili-ortak-aciklama-uzerinde-mutabakat-saglandi-1062914721.html
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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türkiye, rusya, karabağ, azerbaycan, ermenistan
türkiye, rusya, karabağ, azerbaycan, ermenistan
‘Türkiye, Rusya’nın Karabağ ihtilafında kilit arabulucu rolünü sürdürmesine ilgi duyuyor’
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Özel
Soçi’de düzenlenen Rusya-Azerbaycan-Ermenistan Zirvesi’ni değerlendiren Rus uzman Pritçin, Rusya’nın Karabağ çözümündeki özel rolüne dikkat çekti. Pritçin, "Türkiye, Kafkasya’da istikrar ve refaha ilgi duyuyor" dedi.
Rusya Bilimler Akademisi'ne bağlı Dünya Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Enstitüsü (IMEMO) Sovyet Sonrası Araştırmalar Merkezi uzmanı Stanislav Pritçin, Sputnik’e açıklamasında, şu değerlendirmede bulundu:
“Soçi’deki üçlü görüşme birçok açıdan etkiliydi. Ermenistan ve Azerbaycan, bu görüşme sırasında, Rusya’nın çabalarını sürdürmesine büyük ilgi sergiledi. Halihazırda Batılı rakiplerimiz mümkün olduğunca battaniyeyi üzerlerine çekmeye ve Kafkasya’da bölgesel barışa ilişkin üçlü format kapsamında yapılan tüm çalışmaları ve elde edilen tüm ilerlemeleri kendi himayelerinde ve platformlarında tamamlamaya çalıştıkları biliniyor. Ancak dünkü görüşme, Rusya’nın Karabağ sorununda kilit arabulucu rolünü sürdürdüğünü tüm dünyaya gösterdi.”
“Türkiye, Kafkasya’da istikrar ve refaha ilgi duyuyor” diye kaydeden Pritçin, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ankara, Batı’nın, platformunda imzalamakta ısrar ettiği barış anlaşmasının, birçok ayrıntı nedeniyle tam kapsamlı bir çözüm olmadığını anlıyor. Türkiye, Rusya ile ortak izleme merkezinde yer alıyor ve Rus barış gücü birliğinin bölgedeki güvenlik ve istikrara olan katkısının gayet iyi farkında. Bu birliğin orada kalmasına olan ihtiyaç tamamen ortada.”