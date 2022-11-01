‘Türkiye, Rusya’nın Karabağ ihtilafında kilit arabulucu rolünü sürdürmesine ilgi duyuyor’

“Soçi’deki üçlü görüşme birçok açıdan etkiliydi. Ermenistan ve Azerbaycan, bu görüşme sırasında, Rusya’nın çabalarını sürdürmesine büyük ilgi sergiledi. Halihazırda Batılı rakiplerimiz mümkün olduğunca battaniyeyi üzerlerine çekmeye ve Kafkasya’da bölgesel barışa ilişkin üçlü format kapsamında yapılan tüm çalışmaları ve elde edilen tüm ilerlemeleri kendi himayelerinde ve platformlarında tamamlamaya çalıştıkları biliniyor. Ancak dünkü görüşme, Rusya’nın Karabağ sorununda kilit arabulucu rolünü sürdürdüğünü tüm dünyaya gösterdi.”