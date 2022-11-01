https://sputniknews.com.tr/20221101/tiktok-fenomenlerinin-hayati-belgesel-oldu-1062943384.html

TikTok fenomenlerinin hayatı belgesel oldu

TikTok fenomenlerinin hayatı belgesel oldu

TikTok, içerik üretmek isteyen ancak nereden başlayacağını bilmeyenlere ilham olmak için fenomen içerik üreticilerinin başarı hikayelerinin anlatıldığı bir... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T16:25+0300

2022-11-01T16:25+0300

2022-11-01T16:29+0300

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sosyal medya fenomeni

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Eğlence platformu TikTok, içerik üreticilerinin TikTok’tan sonra değişen hayatlarını konu alan bir belgesel projesine imza attı. Yapımcılığını Nays Agency'den Samet İnanır'ın, yönetmenliğini ise Mehdi Tanrıverdi'nin üstlendiği ‘TikToktan Sonra’ adlı belgesel, dikey formatta çekildi. Belgeselde CZN Burak adıyla bilinen Burak Özdemir, Nursema Altuntaş, Beyza Doğuç, Cemre Solmaz, Rana Türkyılmaz, Ümraniyespor Kulübü, Pelin Yar ve Berk Çiçekgil olmak üzere 8 içerik üreticisinin hikayeleri ele alındı. Projenin galası ise 27 Ekim’de Taksim Grand Pera -Cercle d'Orient'te yapıldı. Galaya içerik üreticileri ve TikTok partnerlerinin de aralarında bulunduğu 250’den fazla kişi katıldı.‘Özgün içerik üretmenin ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz’TikTok plaftormunun Türkiye sözcüsü Emir Gelen, “Projenin amacı adından da anlaşılacağı üzere ‘TikTok’tan sonra’ yani TikTok’ta yer alan birbirinden değerli ve kıymetli içerik üreticilerinin TikTok’a nasıl dahil olduğu, Tiktok’tan önce neler yaptığı ve TikTok’un hayatlarında ne gibi bir değişikliğe vesile olduğunu gösteren belgesel tadında bir kısa film serisi diyebiliriz. Sürekli bazı sorular alıyoruz. O da şu; ‘Ben TikTok’ta nasıl daha fazla izleyiciye ulaşabilirim’, ya da içerik ‘Ürettiğimizde nelere dikkat etmeliyim’ gibi. İşte bu ‘TikTok’tan Sonra’ projesi ile biz hem çok merak edilen 8 içerik üreticimizin hayatını bir nebze mercek altına alıp onların nasıl bir süreçten geçtiğini gösteriyor hem de özgün içerik üretmenin Tiktok’ta ne kadar önemli olduğunun altını çiziyoruz. Bugün burada Nursema Altuntaş, Rana Türkyılmaz, bizim çok meşhur şefimiz olan Burak Özdemir namı diğer CZN Burak, Cemre Solmaz, Pelin Berk gibi birbirinden değerli ve renkli içerik üreticilerini ve TikTok camiasından seçkin arkadaşlarımızı ağırlıyoruz” dedi.‘Hedefimiz kitlemizi stadyumlara çekmek’Spor kulüpleriyle Z kuşağı arasında bir köprü kurma hayaliyle yola çıkan Ümraniyespor’un admini Yağız Aydın Aksar, TikTok’a başlamadan önce bilgisayar mühendisi olduğunu ve yazılım yaptığını belirterek TikTok’a başlama serüvenini ve değişim sürecini şu şekilde anlattı:TikTok'tan önce Ümraniyespor'a olan ilginin az olduğunu söyleyen Aksar, “Paylaşımlarla insanları, özellikle gençleri kendimize çekerek son maçlarımızda geçen sezon full stadta oynadık. İnsanlar bize ilgi duydu ve fiziki olarak destek oldu. Biz, Z kuşağını yakaladığımızı düşünüyoruz bunu da inşallah devam ettireceğiz. Eğer Tiktok olmasaydı belki bu ilgi ve alakaya ulaşamayacaktık. TikTok’la her şey mümkün” dedi.‘Yaşam koşullarım, çevrem, kendime bakış açım gibi birçok şeyim değişti’Asıl mesleği hemşirelik olan ancak hayallerinin peşinden giderek içerik üreticisi olmayı seçen Cemre Solmaz, TikTok’a şans eseri başladığını söyledi:

https://sputniknews.com.tr/20220822/turkiye-en-cok-tiktok-kullanicisi-olan-dokuzuncu-ulke--1060226223.html

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tiktok, belgesel, sosyal medya fenomeni