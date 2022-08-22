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Türkiye, en çok TikTok kullanıcısı olan dokuzuncu ülke
Türkiye, en çok TikTok kullanıcısı olan dokuzuncu ülke
'We Are Social' platformunun verileri, 26.5 milyon kullanıcıyla Türkiye'nin, en çok TikTok kullanıcısı olan ülkeler listesinde dokuzuncu sırada olduğunu ortaya... 22.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-22T11:04+0300
2022-08-22T11:04+0300
yaşam
tiktok
we are social
sosyal medya
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İnternet hizmetleri konusunda araştırmalar yapan 'We Are Social' adlı platformun verilerine göre dünya genelinde bir milyardan fazla kullanıcısı olan TikTok’ta Türkiye’den 26.5 milyon kullanıcı bulunuyor. Türkiye, dünyada en çok TikTok kullanıcısı olan dokuzuncu ülke. Cumhuriyet'ten Kader Çukay'ın haberine göre uzmanlar TikTok’un uzun süre kullamınında gençlerin üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtti. Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde zararlı etkilere sahip olduğunu kaydetti: "Sosyal medyada belirli yaş sınırlamalarının olması gerek. Çünkü risklerle dolu bir mecra. Çocuklar burada olanları gerçekmiş gibi algılıyor. Ünlü olma çabasına girip beğeni ve izlenme sayılarının fazla olmasını istiyor. Bu dönemde mutlaka bir erişkinin kılavuzluğuna ihtiyaç duyarlar. Sosyal ortamlarda şiddet uygulanınca birey şiddeti normal olarak görmeye başlar. Sonrasında kişi büyüdüğünde şiddet alışkanlık haline gelebilir. Bu nedenle gelecekte şiddet anlamında risk artar. Hem zorbalık hem de mağdur olma durumu sosyal medyayla birlikte artar."
https://sputniknews.com.tr/20220624/tiktok-album-cikariyor-1057867865.html
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tiktok, we are social, sosyal medya
tiktok, we are social, sosyal medya

Türkiye, en çok TikTok kullanıcısı olan dokuzuncu ülke

11:04 22.08.2022
© AAsosyal medya uygulamaları,
sosyal medya uygulamaları, - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2022
© AA
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'We Are Social' platformunun verileri, 26.5 milyon kullanıcıyla Türkiye'nin, en çok TikTok kullanıcısı olan ülkeler listesinde dokuzuncu sırada olduğunu ortaya koydu.
İnternet hizmetleri konusunda araştırmalar yapan 'We Are Social' adlı platformun verilerine göre dünya genelinde bir milyardan fazla kullanıcısı olan TikTok’ta Türkiye’den 26.5 milyon kullanıcı bulunuyor.
Türkiye, dünyada en çok TikTok kullanıcısı olan dokuzuncu ülke.
Cumhuriyet'ten Kader Çukay'ın haberine göre uzmanlar TikTok’un uzun süre kullamınında gençlerin üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu belirtti.
Çocuk ve ergen psikiyatristi Prof. Dr. Nursu Çakın Memik, sosyal medya platformlarının çocuklar üzerinde zararlı etkilere sahip olduğunu kaydetti: "Sosyal medyada belirli yaş sınırlamalarının olması gerek. Çünkü risklerle dolu bir mecra. Çocuklar burada olanları gerçekmiş gibi algılıyor. Ünlü olma çabasına girip beğeni ve izlenme sayılarının fazla olmasını istiyor.
Bu dönemde mutlaka bir erişkinin kılavuzluğuna ihtiyaç duyarlar. Sosyal ortamlarda şiddet uygulanınca birey şiddeti normal olarak görmeye başlar. Sonrasında kişi büyüdüğünde şiddet alışkanlık haline gelebilir. Bu nedenle gelecekte şiddet anlamında risk artar. Hem zorbalık hem de mağdur olma durumu sosyal medyayla birlikte artar."
TikTok - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2022
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