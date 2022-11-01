https://sputniknews.com.tr/20221101/milli-savunma-bakani-akardan-tahil-koridoru-aciklamasi-1062956458.html

Milli Savunma Bakanı Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar'dan tahıl koridoru açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya'nın askıya aldığını açıklamasının ardından tahıl koridorundaki son duruma ilişkin, "Dün itibarıyla Ukrayna limanlarından... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T22:18+0300

2022-11-01T22:18+0300

2022-11-01T22:18+0300

ukrayna krizi

hulusi akar

türkiye

rusya

tahıl

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Bakan Akar, Cezayir Bağımsızlık Günü resepsiyonunun ardından gazetecilerin tahıl koridoruna ilişkin sorularını yanıtladı.Rusya'nın askıya almasının ardından tahıl koridorundaki son duruma ilişkin soru üzerine Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz'da Karadeniz Tahıl Girişimi belgesinin imzalandığını anımsattı.Bu kapsamda kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına başladığını hatırlatan Akar, "Şu ana kadar Ukrayna limanlarından çıkan 10 milyon tondan fazla tahıl ihtiyaç sahiplerine sevk edildi." diye konuştu.Rusya'nın 29 Ekim'de Ukrayna'nın Sivastopol'daki saldırıları nedeniyle tahıl girişiminin geçici olarak durdurduğuna yönelik açıklamasını hatırlatan Akar, şunları söyledi:Tahıl koridorunun önemine vurgu yapan Akar, "Yapılan anlaşmanın tüm taraflar için yararlı olduğunu, bunun bozulmasının da tüm taraflar için sıkıntılı olacağını belirtiyoruz. Bu anlaşmanın devamını ve tahıl nakliyatının sürdürülmesini istiyoruz. Bu manada üzerimize düşenleri yaptığımızı ve yapacağımızı da beyan ettik" dedi.Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile dün telefonda görüştüğünü dile getiren Akar, "Sayın Şoygu patlamalardan rahatsızlık duyduklarını, 29 Ekim'de Sivastopol'daki saldırının daha önce yaptıkları mutabakatlara aykırı olduğunu, güvenliğin sağlanamadığını, dolayısıyla bu şartlarda bu nakliyata izin veremeyeceklerini beyan edip endişelerini bizimle paylaştılar." açıklamalarında bulundu.Bunun üzerine bugün sabah saatlerinde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ayrı ayrı görüştüğünü aktaran Akar, "Hem görüşlerimizi hem de Sayın Şoygu'nun endişelerini paylaştık. Ukraynalı muhataplarımız hem bizimle görüşmeleri sırasında hem de İstanbul'daki Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki görevlilerin görüşmeleri sırasında bu endişeleri giderici ifadelerde, beyanda bulundular. Yazılı olarak da bunlar bizlere verildi." diye konuştu.'Bir cevap bekliyoruz'Bugün Şoygu ile bir telefon görüşmesi daha gerçekleştirdiğini açıklayan Akar, şunları kaydetti:Şoygu, Reznikov ve Kubrakov ile görüşmelerinde çatışma şartları ve tahılların nakliyesi olmak üzere iki temel konuyu ele aldıklarını aktaran Akar, şöyle devam etti:'Türk bandralı gemilerin çıkışında bir sorun yaşanmıyor'Bir gazetecinin Rusya'nın tahıl koridorunu askıya almasının ardından yüklenen gemilerin son durumuna ilişkin sorusu üzerine Akar, "Dün itibarıyla Ukrayna limanlarından ayrılmış olan ve denizde seyir halindeki gemiler yollarına devam ediyorlar. Bizim oradaki Türk bandralı gemilerin çıkışında bir sorun yaşanmıyor. Onlar çıkışa devam edecekler." yanıtını verdi.Aynı gazetecinin Rusya'nın tahıl maddelerinin kendi limanlarından çıkmamasına yönelik eleştirisine yönelik değerlendirmesini sorması üzerine Akar, "Rus limanlarındaki tahılın, gıda maddelerinin, kimyasalların çıkmasıyla alakalı Rus tarafı BM ile görüşmelerini sürdürüyor. Biz de Türkiye olarak, bu konuda bize düşeni yapmak ve kolaylaştırıcılık rolümüzü etkin şekilde uygulamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221101/soygu-ve-akardan-24-saat-icinde-ikinci-telefon-gorusmesi-tahil-anlasmasi-bir-kez-daha-ele-alindi-1062947022.html

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