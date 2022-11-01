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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221101/soygu-ve-akardan-24-saat-icinde-ikinci-telefon-gorusmesi-tahil-anlasmasi-bir-kez-daha-ele-alindi-1062947022.html
Şoygu ve Akar'dan 24 saat içinde ikinci telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması bir kez daha ele alındı
Şoygu ve Akar'dan 24 saat içinde ikinci telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması bir kez daha ele alındı
Dün telefon görüşmesi yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün telefonda bir kez daha konuşarak Moskova'nın tahıl... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T17:49+0300
2022-11-01T17:59+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
hulusi akar
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ile Akar arasındaki telefon görüşmesi Ankara'nın talebi üzerine gerçekleştirildi.Açıklamada, "Görüşme sırasında, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili anlaşmaların Rusya tarafından askıya alınması konusuna ilişkin istişarelere devam edildi" denildi.Şoygu ve Akar, dün de bir telefon görüşmesi yapmış ve tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları değerlendirmişti.Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/sergey-soygu-ve-hulusi-akar-tahil-anlasmasiyla-ilgili-konulari-istisare-etti-1062909563.html
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sergey şoygu, hulusi akar
sergey şoygu, hulusi akar

Şoygu ve Akar'dan 24 saat içinde ikinci telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması bir kez daha ele alındı

17:49 01.11.2022 (güncellendi: 17:59 01.11.2022)
© DHAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© DHA
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Dün telefon görüşmesi yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün telefonda bir kez daha konuşarak Moskova'nın tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya almasıyla ilgili istişarelere devam etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ile Akar arasındaki telefon görüşmesi Ankara'nın talebi üzerine gerçekleştirildi.

Açıklamada, "Görüşme sırasında, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili anlaşmaların Rusya tarafından askıya alınması konusuna ilişkin istişarelere devam edildi" denildi.

Şoygu ve Akar, dün de bir telefon görüşmesi yapmış ve tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları değerlendirmişti.

Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edilmişti.
Sergey Şoygu- Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
Ukrayna krizi
Sergey Şoygu ve Hulusi Akar, tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları görüştü
Dün, 18:35
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