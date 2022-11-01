Şoygu ve Akar'dan 24 saat içinde ikinci telefon görüşmesi: Tahıl anlaşması bir kez daha ele alındı
17:49 01.11.2022 (güncellendi: 17:59 01.11.2022)
© DHAMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu
© DHA
Dün telefon görüşmesi yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün telefonda bir kez daha konuşarak Moskova'nın tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya almasıyla ilgili istişarelere devam etti.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ile Akar arasındaki telefon görüşmesi Ankara'nın talebi üzerine gerçekleştirildi.
Açıklamada, "Görüşme sırasında, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili anlaşmaların Rusya tarafından askıya alınması konusuna ilişkin istişarelere devam edildi" denildi.
Şoygu ve Akar, dün de bir telefon görüşmesi yapmış ve tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları değerlendirmişti.
Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edilmişti.
Açıklamada, "Görüşme sırasında, Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Ukrayna limanlarından tarım ürünlerinin çıkarılmasıyla ilgili anlaşmaların Rusya tarafından askıya alınması konusuna ilişkin istişarelere devam edildi" denildi.
Şoygu ve Akar, dün de bir telefon görüşmesi yapmış ve tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları değerlendirmişti.
Bakan Akar tarafından, "küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm sorunların iş birliği ve diyalogla çözülebileceğini gösteren tahıl girişiminin sürdürülmesinin büyük önem taşıdığı, çatışma koşullarından ayrı tutulması gereken ve tamamen insani bir faaliyet olan tahıl sevkiyatı inisiyatifinin askıya alınması kararının yeniden değerlendirilmesinin beklendiği" ifade edilmişti.