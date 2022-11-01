https://sputniknews.com.tr/20221101/katardan-avrupaya-rus-yakitina-tavan-fiyat-getirirseniz-dogalgazsiz-kalirsiniz-1062945142.html
Katar'dan Avrupa'ya: Rus yakıtına tavan fiyat getirirseniz doğalgazsız kalırsınız
Katar'dan Avrupa'ya: Rus yakıtına tavan fiyat getirirseniz doğalgazsız kalırsınız
Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus yakıtına tavan fiyat uygulaması durumunda Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T16:48+0300
2022-11-01T16:48+0300
2022-11-01T16:48+0300
dünya
katar
avrupa birliği
doğalgaz
lng
tavan fiyat
saad el-kaabi
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Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, AB'nin Rus enerji kaynaklarına tavan fiyat getirme planına ilişkin değerlendirmede bulundu.Bloomberg'e konuşan el-Kaabi, "Piyasalara müdahale, rekabet kurallarını ihlal eder ve gaz üretimine yapılan yatırımları tehlikeye atar. Serbest piyasa her zaman en iyi çözüm" ifadelerini kullandı.Bakan, rakip ithalatçıların sadece bir sent daha fazla bir fiyat teklif ederek Avrupa ülkelerine giden sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) kendilerine çekebileceğini belirtti.Katar’ın Avrupa için ayrılan LNG’yi başka yere yönlendirmekten uzak durmayı kabul etse de kontratların bunu yasaklamadığını kaydeden el-Kaabi, "Katar kontratlara uyuyor, ama hiçbir şey kalıcı değil ve biz hacimlerimizle istediğimiz her şey yapabiliriz. Bu, belli bir süre için verdiğimiz bir sözdü. Sapmamız uygun olduğunda, bunu yapacağız" dedi.Birçok alıcıyla görüştüklerini ve yakında yeni kontratlar imzalamayı umduklarını kaydeden el-Kaabi, şöyle devam etti: "Kontratın sona erme tarihi ile ilgili bir sorun görmüyorum, ama ülkelerin ve şirketlerin büyük kısmı 10-15 yıl gibi uzun vadeli kontratlardan bahsediyorlar. Kontratların esnekliği, bu bir mesele. Kontratların uzun vadeli olması sevkiyatların güvenliğini garanti ediyor."
https://sputniknews.com.tr/20220915/katar-emiri-seyh-temim-rus-gazinin-alternatifi-olabilecegimizi-dusunenler-yaniliyorlar-1061205627.html
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katar, avrupa birliği, doğalgaz, lng, tavan fiyat, saad el-kaabi
katar, avrupa birliği, doğalgaz, lng, tavan fiyat, saad el-kaabi
Katar'dan Avrupa'ya: Rus yakıtına tavan fiyat getirirseniz doğalgazsız kalırsınız
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Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus yakıtına tavan fiyat uygulaması durumunda Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatını durduracaklarını söyledi.
Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, AB'nin Rus enerji kaynaklarına tavan fiyat getirme planına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Bloomberg'e konuşan el-Kaabi, "Piyasalara müdahale, rekabet kurallarını ihlal eder ve gaz üretimine yapılan yatırımları tehlikeye atar. Serbest piyasa her zaman en iyi çözüm" ifadelerini kullandı.
Bakan, rakip ithalatçıların sadece bir sent daha fazla bir fiyat teklif ederek Avrupa ülkelerine giden sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) kendilerine çekebileceğini belirtti.
Katar’ın Avrupa için ayrılan LNG’yi başka yere yönlendirmekten uzak durmayı kabul etse de kontratların bunu yasaklamadığını kaydeden el-Kaabi, "Katar kontratlara uyuyor, ama hiçbir şey kalıcı değil ve biz hacimlerimizle istediğimiz her şey yapabiliriz. Bu, belli bir süre için verdiğimiz bir sözdü. Sapmamız uygun olduğunda, bunu yapacağız" dedi.
Birçok alıcıyla görüştüklerini ve yakında yeni kontratlar imzalamayı umduklarını kaydeden el-Kaabi, şöyle devam etti: "Kontratın sona erme tarihi ile ilgili bir sorun görmüyorum, ama ülkelerin ve şirketlerin büyük kısmı 10-15 yıl gibi uzun vadeli kontratlardan bahsediyorlar. Kontratların esnekliği, bu bir mesele. Kontratların uzun vadeli olması sevkiyatların güvenliğini garanti ediyor."