https://sputniknews.com.tr/20220915/katar-emiri-seyh-temim-rus-gazinin-alternatifi-olabilecegimizi-dusunenler-yaniliyorlar-1061205627.html

Katar Emiri Şeyh Temim: Rus gazının alternatifi olabileceğimizi düşünenler yanılıyorlar

Katar Emiri Şeyh Temim: Rus gazının alternatifi olabileceğimizi düşünenler yanılıyorlar

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, "Rus gazının alternatifi olabileceğimizi düşünenler yanılıyorlar çünkü Rusya küresel pazar için önemli bir kaynak"... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T02:14+0300

2022-09-15T02:14+0300

2022-09-15T02:25+0300

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Fransız Le Monde gazetesine konuşan Katar Emiri Temim yaşanan sıkıntılarla başa çıkmak için kademeli bir şekilde gerekli reformları hayata geçirme çağrısında bulundu.Katar Emiri demecinde "Maalesef Arap Baharı'na yol açan yoksulluk, işsizlik ve mezunların işsiz kalması gibi derin sorunlar hala varlığını sürdürüyor" değerlendirmesi yaptı.Çözüm bulunamayan sorunların aksine daha da arttığını söyleyen Şeyh Temim, çözüm üretilememesi halinde olayların yeniden yaşanabileceğini dile getirdi.'Halklarımıza sadece kelimelerle değil gerçek ümitler vermemiz gerekiyor'"Gelecekteki yaşanabilecek olaylardan kaçınmanın en iyi yolunun gerekli reformları kademeli olarak uygulamak olduğuna" dikkati çeken Temim, "Halklarımıza sadece kelimelerle değil gerçek ümitler vermemiz gerekiyor" dedi.'Katar topraklarında Müslüman Kardeşler ya da bağlantılı cemaatlerin hiçbir üyesi yok'Katar'ın Müslüman Kardeşler örgütüyle ilişkisi bulunmasından dolayı eleştirilmesi konusunda Temim, "Müslüman Kardeşler ile bir ilişkimiz yok. Katar topraklarında Müslüman Kardeşler ya da bağlantılı cemaatlerin hiçbir üyesi yok" diye konuştu.Katar'ın açık bir ülke olduğunu ve farklı görüş ve fikirlere sahip çok sayıda insanın burada yaşadığını aktaran Temim, "Biz bir ülkeyiz, parti değiliz ve siyasi örgütlerle değil ülkeler ve onların meşru hükümetleriyle ilişki kuruyoruz" değerlendirmesini yaptı.'Her ülke, dilediği ülke ile ilişki kurma hakkına sahiptir'Temim, Suriye hükümetiyle ilişkilerin yeniden başlaması hakkında "Her ülke, dilediği ülke ile ilişki kurma hakkına sahiptir, ancak Arap Birliği, Suriye'yi haklı bir nedenle dışlamaya karar verdi ve bu sebep hala varlığını koruyor" dedi.Suriye'nin geleceği ve halkının talepleri hakkında bir barış süreci olursa herhangi bir görüşmeye katılmaya hazır olduğunu, ancak şu anda durumun böyle olmadığını söyleyen Temim, "Bir liderin halkına karşı katliamlar yapmasını ve milyonlarca mülteciyi ülkesinden kovmasını neden kabul ediyoruz? Ciddi davranmalıyız ve Suriye'deki soruna bir son vermeliyiz, aynısı Libya için de geçerli. Dikkatli olmazsak korkunç sonuçlarla karşılaşacağız" diye konuştu.'İsrail'de durumlar normal mi?'Arap ülkelerinin İsrail ile ilişkileri konusunda Şeyh Temim, "Her devletin bir başka devletle ilişki kurma hakkı olduğunu" dile getirdi.Temim, "İsrail ile normalleşmek nedir? Bütün bir ciddiyetle soruyorum, İsrail'de durumlar normal mi? Kesinlikle hala işgal altında Arap toprakları var, 70 yıldan fazla bir zamandır evlerine dönemeyen mülteciler var. Gazze'de abluka altında yaşayan Müslümanlar ve Hıristiyanlar var" ifadesini kullandı.Şeyh Temim şunları kaydetti:'Birliğimiz ve işbirliğimiz tüm dünya için önemli iki unsur'Şeyh Temim, ülkesinin 2017'de yaşadığı ablukaya ilişkin "Geçmişten söz etmekten hoşlanmıyorum" diyerek geleceğe bakmak istediklerini vurguladı."Bakış açılarının bazen farklılaştığını anlıyoruz" diye konuşan Temim, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile geleceğe hazırlandıklarını, bölgedeki gençlerin önünü açmanın temel işleri olduğunu bildirdi.Temim "Birliğimiz ve işbirliğimiz tüm dünya için önemli iki unsur. KİK büyük şok ve çalkantıların ardından iyileşme sürecinden geçiyor. Doğru bir süreç üzerinde ilerliyoruz." ifadesini kullandı.'Rusya küresel pazar için önemli bir kaynak'Temim, enerji ve gaz konusunda ise Asya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine enerji ihraç ettiklerini ve ilerleyen yıllarda da bu ülkelere gaz ihraç etmeye devam edeceklerini dile getirerek "Rus gazının alternatifi olabileceğimizi düşünenler yanılıyorlar çünkü Rusya küresel pazar için önemli bir kaynak" değerlendirmesinde bulundu.İki güç arasında kutuplaşmış bir dünya görmek istemediklerini vurgulayan Temim, "Katar, ABD'nin ve genel olarak Batı ülkelerinin önemli bir müttefiki, ancak Çin, Katar'ın sıvılaştırılmış doğalgazının ilk ithalatçısı" ifadelerini kullandı.Avrupa'nın Rusya'ya getirdiği yaptırımlara da değinen Temim, tüm dünya için işleri karmaşık hale getiren yaptırımlar konusuna dikkatli yaklaşmak gerektiğini, Avrupa kıtasına gaz tedarikinde yaşanan kesintinin sebep olduğu sorunlardan herkesin etkilendiğini işaret etti.'Bu küresel organizasyonu düzenleyen ilk Arap ülkesiyiz'Katar'ın, FIFA 2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olmasına da değinen Temim, "Bu küresel organizasyonu düzenleyen ilk Arap ülkesiyiz. Bu, özellikle Arap dünyasındaki gençler için çok önemli bir organizasyon. Yüz binlerce taraftarı ağırlayacağız. Ziyaretçilerin, kültürümüzü tanımalarını ve bizi yeniden ziyaret etmelerini istiyoruz" dedi.

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