https://sputniknews.com.tr/20221101/istanbulda-simide-zam-talebi-8-liraya-satilmasi-lazim-1062933006.html

İstanbul'da simide zam talebi: '8 liraya satılması lazım'

İstanbul'da simide zam talebi: '8 liraya satılması lazım'

İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, "Simidin maliyeti 5 lira, eski kâr marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım. Önümüzdeki... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T13:06+0300

2022-11-01T13:06+0300

2022-11-01T13:06+0300

ekonomi

istanbul

simit

fiyat

fahiş fiyat

ekonomi

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İstanbul Un-İş Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Şaban Özdemir, İstanbul'da 5 liraya satılan 100 gramlık simidin fiyatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, simidin maliyetinin 5 lira olduğunu, önümüzdeki günlerde yeni zammın konuşulabileceğini belirtti.Özdemir, elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışın maliyetleri artırdığını vurgulayarak, "Mevcut durumda simidin maliyeti 5 lira. Simidin, açmanın ve poğaçanın eski kar marjlarına gelmesi için 8 TL'ye satılması lazım" dedi.İstanbul'da simide en son 1 Temmuz'da zam gelmişti. Simit o tarihten itibaren yüzde 25 zamla 5 liraya satılmaya başlanılmıştı.

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istanbul, simit, fiyat, fahiş fiyat, ekonomi