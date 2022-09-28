https://sputniknews.com.tr/20220928/simit-satisinda-yeni-donem-dorde-bolunecek-1061699520.html

Simit satışında yeni dönem: Sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit

Simit satışında yeni dönem: Sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit

Kahvaltının vazgeçilmesi simitle ilgili düzenleme yapılıyor. Türk Standartları Enstitüsü, simit satışıyla ilgili taslak hazırladı. Buna göre simit dörde... 28.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-28T09:54+0300

2022-09-28T09:54+0300

2022-09-28T10:01+0300

ekonomi

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Simit ile ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçildi. TSE tarafından hazırlanan taslağa göre simit, 4'e çeşide ayrılacak ve belli bir tadı olacak.Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan simit standardı, tasarı halinde meslek örgütlerine gönderildi.Taslağa göre simit; sokak simidi, pastane simidi, dolgulu simit ve hamuru haşlanmış simit olarak dörde ayrılacak. Simit, kendine has tat ve kokuda olacak acılaşmış olmayacak.Satışı için yeni düzenleme geliyorSimidin satışında da bir dizi kurala uyulacak. Buna göre simitler kapalı temiz camekanlar içinde muhafaza edilmek şartı ile fırınlarda ve bayilerde satılacak.Kullanılmamış, temiz ambalajlar içerisinde müşteriye sunulacak.Simidin iyi pişmiş ve kabarmış olması gerekiyor. Parçalanmış, ezilmiş ve küflenmiş şekilde satılmayacak, yanık ve hamur olmayacak.

https://sputniknews.com.tr/20220809/simitciler-odasi-baskani-delibas-maliyetler-cok-artti-simit-5-lira-olacak-1059690704.html

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