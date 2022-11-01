https://sputniknews.com.tr/20221101/istanbulda-enflasyon-27-yilin-zirvesinde-1062930010.html
İstanbul'da enflasyon 27 yılın zirvesinde: Ekim ayında yıllık bazda yüzde 108 arttı
İstanbul'da enflasyon 27 yılın zirvesinde: Ekim ayında yıllık bazda yüzde 108 arttı
İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.96 artış gösterdi. İstanbul'da fiyatlar Ücretliler Geçinme... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T12:27+0300
2022-11-01T12:27+0300
2022-11-01T12:27+0300
ekonomi
istanbul
enflasyon
istanbul ticaret odası (ito)
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İstanbul'da enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü ivme Ekim ayında da devam etti.2022 Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.Ekim 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyasında yüzde 6,95, gıdada yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,64, Diğer Harcamalarda yüzde 0,84, Konut harcamalarında yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.Ekim 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 24,53, yakacak ve enerji grubunda yüzde 4,64, mensucat grubunda yüzde 3,37, gıda grubunda yüzde 3,21, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 artış, kimyevi maddelerde yüzde -4,29, madenlerde yüzde -0,03, azalış izlendi.
https://sputniknews.com.tr/20221027/merkez-bankasi-rezervleri-114-milyar-dolara-geriledi-1062767380.html
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istanbul, enflasyon, istanbul ticaret odası (ito)
istanbul, enflasyon, istanbul ticaret odası (ito)
İstanbul'da enflasyon 27 yılın zirvesinde: Ekim ayında yıllık bazda yüzde 108 arttı
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İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyatlar ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.96 artış gösterdi. İstanbul'da fiyatlar Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108.8, toptan eşya fiyatları da ise yüzde 104.21 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da enflasyon göstergelerindeki yukarı yönlü ivme Ekim ayında da devam etti.
2022 Ekim ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 5,89 oranında arttı.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.
Ekim 2022’de Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyasında yüzde 6,95, gıdada yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,64, Diğer Harcamalarda yüzde 0,84, Konut harcamalarında yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.
Ekim 2022’de Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 24,53, yakacak ve enerji grubunda yüzde 4,64, mensucat grubunda yüzde 3,37, gıda grubunda yüzde 3,21, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 artış, kimyevi maddelerde yüzde -4,29, madenlerde yüzde -0,03, azalış izlendi.