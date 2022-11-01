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https://sputniknews.com.tr/20221101/googledan-hulusi-kentmene-ozel-doodle-1062933169.html
Google'dan Hulusi Kentmen'e özel doodle
Google'dan Hulusi Kentmen'e özel doodle
Google, Hulusi Kentmen'i doodle yaptı. Google'dan yapılan açıklamada, "Bugünün Doodle'ı, aktör Hulusi Kentmen’i saygıyla anıyor" denildi. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T13:19+0300
2022-11-01T13:25+0300
google
doodle
yaşam
oyuncu
hulusi kentmen
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Google, 1993'te vefat eden usta oyuncu Hulusi Kentmen için özel bir doodle hazırladı. Doodle ile ilgili bir de açıklama yapan Google, Kentmen için, "Türk sinemasının Yeşilçam döneminin en sevilen ve en üretken oyuncularından biriydi" denildi.Google'ın açıklaması şöyle:"Bugünün Doodle'ı, aktör Hulusi Kentmen’i saygıyla anıyor. Kentmen, Türk sinemasının Yeşilçam döneminin en sevilen ve en üretken oyuncularından biriydi.20 Ocak 1912'de Tırnovo, Bulgaristan'da doğan Kentmen, İzmit Körfezi’nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu’ndaki tiyatro salonunda oyunculuğa olan ilgisi başladı. Kentmen, Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken düzenli olarak halk tiyatrolarında oyunlar oynadı ve ünlü tiyatro yönetmeni Burhanettin Tepsi’nin dikkatini çekti.Kentmen 1940'lı yıllarda sinema dünyasına attıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Oynadığı tatlı sert baba figürü, kendisinin en çok hatırlandığı rollerden oldu. 40 yılda 500’e yakın filmde rol alan Kentmen, Yeşilçam filmlerinin ‘babası’ olarak anılmaya başlandı.Bugün Türkiye'de sert ama babacan bir kişiliği belirtmek için hala 'Hulusi Kentmen gibi' ifadesi yaygın olarak kullanıyor."
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google, doodle, oyuncu, hulusi kentmen
google, doodle, oyuncu, hulusi kentmen

Google'dan Hulusi Kentmen'e özel doodle

13:19 01.11.2022 (güncellendi: 13:25 01.11.2022)
© GoogleGoogle'dan Hulusi Kentmen'e özel doodle
Google'dan Hulusi Kentmen'e özel doodle - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© Google
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Google, Hulusi Kentmen'i doodle yaptı. Google'dan yapılan açıklamada, "Bugünün Doodle'ı, aktör Hulusi Kentmen’i saygıyla anıyor" denildi.
Google, 1993'te vefat eden usta oyuncu Hulusi Kentmen için özel bir doodle hazırladı. Doodle ile ilgili bir de açıklama yapan Google, Kentmen için, "Türk sinemasının Yeşilçam döneminin en sevilen ve en üretken oyuncularından biriydi" denildi.
Google'ın açıklaması şöyle:
"Bugünün Doodle'ı, aktör Hulusi Kentmen’i saygıyla anıyor. Kentmen, Türk sinemasının Yeşilçam döneminin en sevilen ve en üretken oyuncularından biriydi.
20 Ocak 1912'de Tırnovo, Bulgaristan'da doğan Kentmen, İzmit Körfezi’nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu’ndaki tiyatro salonunda oyunculuğa olan ilgisi başladı. Kentmen, Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken düzenli olarak halk tiyatrolarında oyunlar oynadı ve ünlü tiyatro yönetmeni Burhanettin Tepsi’nin dikkatini çekti.
Kentmen 1940'lı yıllarda sinema dünyasına attıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Oynadığı tatlı sert baba figürü, kendisinin en çok hatırlandığı rollerden oldu. 40 yılda 500’e yakın filmde rol alan Kentmen, Yeşilçam filmlerinin ‘babası’ olarak anılmaya başlandı.
Bugün Türkiye'de sert ama babacan bir kişiliği belirtmek için hala 'Hulusi Kentmen gibi' ifadesi yaygın olarak kullanıyor."
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