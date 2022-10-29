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https://sputniknews.com.tr/20221029/google-29-ekim-cumhuriyet-bayramini-kutladi-1062834160.html
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı. 29.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-29T05:28+0300
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türkiye
google
doodle
cumhuriyet
29 ekim cumhuriyet bayramı
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Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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google, doodle, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı
google, doodle, cumhuriyet, 29 ekim cumhuriyet bayramı

Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

05:28 29.10.2022 (güncellendi: 05:40 29.10.2022)
© googleGoogle, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
Google, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2022
© google
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Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla özel logo hazırladı.
Google, ana sayfasındaki Cumhuriyet Bayramı'na özel "doodle" ile Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor.
Doodle tıklandığında kullanıcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili bilgi ve haberlerin yer aldığı sayfaya yönlendiriliyor.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye ya da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.
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