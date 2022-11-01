https://sputniknews.com.tr/20221101/chpli-oztraktan-asli-baykal-aciklamasi-e-devlet-uzerinden-istifa-etti-1062920872.html

CHP'li Öztrak'tan Aslı Baykal açıklaması: E-devlet üzerinden istifa etti

CHP'li Öztrak'tan Aslı Baykal açıklaması: E-devlet üzerinden istifa etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, eski CHP lideri Deniz Baykal'ın kızı Prof. Aslı Baykal'ın partiden istifasını değerlendirdi. Öztrak... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T00:33+0300

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2022-11-01T00:45+0300

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

chp

istifa

türkiye'nin otomobili girişim grubu

asgari ücret

enflasyon

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı.Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan Parti Sözcüsü Öztrak, Cumhuriyetin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü kutladı.İktidarın 2011 seçimlerine giderken 2023 için millete bazı sözler verdiğini, adına da "2023 hedefleri" dediğini aktaran Öztrak, vaat edilen hedeflerin yerine getirilmediğini söyledi.Öztrak, "20 yılda millete verdiği hiçbir sözü tutamayan millete taahhüdünü yerine getiremeyen saray, şimdi çıkmış, önümüzdeki yüzyıl için milletten yetki istiyor. Pes doğrusu. Sen gelecek 100 yılı bırak, 2023'e iki ay kala 2023 hedeflerini neden tutturamadın, millete önce bunun hesabını ver" dedi.'Dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biriyiz'Kışa girerken ciddi bir gıda ve barınma krizinin kapıda beklediğini ileri süren Öztrak, dünyada gıda fiyatlarının Ukrayna krizi öncesi seviyelerine döndüğünü öne sürdü.Hafta sonu Rusya'nın tahıl koridorunu yeniden kapattığını söyleyen Öztrak, "Dünyada 12 aylık gıda enflasyonu yüzde 5.5'e kadar gerilemişti. Şimdi Rusya'nın tahıl koridorunu kapatma kararıyla tedbir alınmazsa dünyada gıda fiyatları yeniden artacak. Kara kış yaklaşırken bizdeki gıda enflasyonu yüzde 93. Dünyada gıda fiyatlarının en hızlı arttığı 5 ülkeden biriyiz. Tahıl başta olmak üzere küresel emtia fiyatlarının yeniden artmaya başlaması, mutfaklarımızdaki yangının daha da büyümesi demek" değerlendirmesini yaptı.'Asgari ücretli bir ailenin sadece karnını doyurmak için ilave 1925 liraya ihtiyacı var'Enflasyonun arttığını, Türk parasının pul olduğunu savunan Öztrak, iktidarın ekonomi politikasını eleştirdi. "Enflasyonun aralıktan itibaren düşeceğini ilan ediyorlar" diyen Öztrak, fiyat etiketlerinin ve açlık sınırının artmaya devam edeceğini iddia etti. Öztrak, "Asgari ücret 5 bin 500 lira. Daha dört ay önce belirlendi. En son açıklanan açlık sınırı ise 7 bin 425 lira oldu. Asgari ücretli bir ailenin sadece karnını doyurmak için ilave 1925 liraya ihtiyacı var" diye konuştu.Kışa girerken barınma krizinin de olduğunu savunan Öztrak, sadece son bir yılda doğalgaza yüzde 161, elektriğe yüzde 101 zam geldiğini kaydetti.Esnafın enerji faturaları nedeniyle zor durumda olduğunu, ev kiralarının arttığını dile getiren Öztrak, seçim öncesinde hükümetin bir sosyal konut projesi daha açıkladığını hatırlattı.TOKİ'nin yapacağı 250 bin sosyal konut için yaklaşık 8 milyon vatandaşın başvurduğuna, başvuran her 100 vatandaştan sadece üçünün konut sahibi olabileceğine işaret eden Öztrak, geriye kalan 97 kişinin ev hayalinden vazgeçeceğini ifade etti.'Piyasanın işleyişine müdahale edip sistemi bozuyorlar'Hafta sonunda Türkiye Otomobil Girişim Grubu'nun seri üretim bandından ilk aracını indirdiğini, bunu ülke adına sevinçle karşıladıklarını bildiren Öztrak, TOGG'un bir özel girişim grubunun yatırımı olduğunu, çok büyük kaynaklar tahsis edildiğini, Türkiye'nin mobilite teknolojilerinde ilerlemekte umudu olduğunu belirtti.Öztrak, "Bir Türk markası olarak TOGG'un, dünyanın en önemli teknoloji üslerinden biri olması, CHP olarak bizim en büyük dileğimizdir" dedi.Aracın fiyatının açıklanmamasını eleştiren Öztrak, enflasyonun olduğu yerde öngörülebilirliğin olmayacağını söyledi.'Bankaların ne zaman, saat kaçta döviz alıp satacağına da karışmaya başladılar'Tabela faizinin yüzde 10.5 olduğunu, kimsenin bu faize ve krediye erişemediğini savunan Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:Öztrak, müdahaleler sonucunda iş ve istihdam yaratan reel sektörün olumsuz etkilendiğini, iş insanlarının önünü göremediğini, yatırım için gereken kaynaklara erişemediğini kaydetti.'İstifa tek taraflı bir müessesedir'CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti. Bu istifayı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Öztrak, "İstifa tek taraflı bir müessesedir. Kendisi e-devlet üzerinden istifa etmiştir. Gerekçesinin kendisine sorulması daha uygun olacaktır" yanıtını verdi."Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin partinizin hazine yardımı almaması ve bu yardımı eleştirmesi gerektiği yönünde açıklamaları oldu. Siz bu açıklamaları nasıl yorumlarsınız?" sorusu üzerine Öztrak, "Sayın Destici'nin bu ifadeleri gerçekse ciddiye alınacak hiçbir yanı yoktur." dedi."İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bağımsız Türkiye Partisini 14 Kasım'daki toplantıda altılı masaya getirmeye hazırlanıyor. Değerlendirmeniz nedir?" sorusuna karşılık Öztrak, bu konunun altılı masanın ilk toplantısında gündeme geleceğini ve değerlendirileceğini belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20221031/deniz-baykalin-kizi-asli-baykal-chpden-istifa-etti-1062900595.html

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kemal kılıçdaroğlu, chp, istifa, türkiye'nin otomobili girişim grubu , asgari ücret, enflasyon