Biden savaşları karıştırdı: Irak'taki savaş nedeniyle enflasyon tüm dünyada sorun, pardon Ukrayna
23:57 01.11.2022 (güncellendi: 01:19 02.11.2022)
© AFP 2022 / SAUL LOEBJoe Biden
© AFP 2022 / SAUL LOEB
Joe Biden, enflasyona dikkat çekmek istediği konuşmasında, "Irak'taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında bir sorun. Özür dilerim, Ukrayna'daki" dedi. Hatasını fark eden Biden, düzeltmek için "Irak'ı düşünüyorum çünkü Irak, oğlumun öldüğü yer" ifadelerini kullandı. Fakat Biden'ın oğlu, 2015'te beyin kanserinden hayatını kaybetmişti.
ABD Devlet Başkanı Joe Biden, 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi Güney Florida'da ABD'li seçmenlerle buluştu.
Burada ziyaret ettiği bir toplum merkezinde yüksek enflasyon karşısında Sosyal Güvenlik, Medicare ve reçetelerde daha düşük ilaç maliyetlerinin korunmasıyla ilgili konuşma yaptığı sırada Biden, tüm dünyada yükselen enflasyona dikkat çekmek istedi.
Yüksek enflasyonun nedeni olarak Ukrayna krizini işaret etmek isteyen Biden, "Irak'taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında bir sorun. Pardon, Ukrayna'daki. Irak'ı düşünüyorum çünkü Irak, oğlumun öldüğü yer." dedi.
Ülkeleri karıştırmasının ardından Biden, hatasını düzeltmek için 'Irak'ta ölen oğlunu düşündüğünü' söyledi. Fakat Biden'ın en büyük oğlu olan Beau Biden, 2008'de Irak'ta 'bir yıl' süreyle yüzbaşı olarak görev yaptı.
Biden'ın oğlu 2015 yılında, beyin kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Burada ziyaret ettiği bir toplum merkezinde yüksek enflasyon karşısında Sosyal Güvenlik, Medicare ve reçetelerde daha düşük ilaç maliyetlerinin korunmasıyla ilgili konuşma yaptığı sırada Biden, tüm dünyada yükselen enflasyona dikkat çekmek istedi.
Yüksek enflasyonun nedeni olarak Ukrayna krizini işaret etmek isteyen Biden, "Irak'taki savaş nedeniyle enflasyon şu anda dünya çapında bir sorun. Pardon, Ukrayna'daki. Irak'ı düşünüyorum çünkü Irak, oğlumun öldüğü yer." dedi.
Ülkeleri karıştırmasının ardından Biden, hatasını düzeltmek için 'Irak'ta ölen oğlunu düşündüğünü' söyledi. Fakat Biden'ın en büyük oğlu olan Beau Biden, 2008'de Irak'ta 'bir yıl' süreyle yüzbaşı olarak görev yaptı.
Biden'ın oğlu 2015 yılında, beyin kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
Biden: "They talk about inflation .. inflation is a worldwide problem right now because of a war in Iraq...excuse me, the war in Ukraine...I'm thinking of Iraq because that's where my son died." pic.twitter.com/HyXYaazdCs— Daily Wire (@realDailyWire) November 1, 2022