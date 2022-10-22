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https://sputniknews.com.tr/20221022/uyan-joe-geldik-bidenin-canli-yayinda-ici-gecti-sunucu-seslenerek-uyandirmak-durumunda-kaldi--1062594343.html
Uyan Joe, geldik: Biden'ın canlı yayında içi geçti, sunucu seslenerek uyandırmak durumunda kaldı
Uyan Joe, geldik: Biden'ın canlı yayında içi geçti, sunucu seslenerek uyandırmak durumunda kaldı
ABD Başkanı Joe Biden, dün gerçekleştirdiği MSNBC röportajında ABD ve Dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Soruları cevapladığı esnada Biden'ın canlı... 22.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-22T13:39+0300
2022-10-22T13:43+0300
dünya
abd
joe biden
jill biden
seçim
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ABD Başkanı Joe Biden dün, MSNBC kanalında Jonathan Capehart'ın sorularını yanıtladı. Gelecek seçimlerde, başkanlık hakkında soru sorulduğunda ABD'nin 79 yaşındaki 46. Başkanı Biden, yeniden adaylık için isteğinin olduğunu ifade ettiBiden konuyla ilgili, "Resmi kararı vermedim, ancak benim niyetim, tekrar aday olmak ve bu kararı vermek için zamanımız var" dedi.First Lady Jill Biden'ın görüşü sorulduğunda ise ABD Başkanı Biden'ın bir süre içi geçerek konudan koptuğu anlar gündem oldu. Sorunun sorulmasının ardından Biden bir süre uzaklara dalıp soruya cevap veremedi.Bunun üzerinde sunucu Jonathan Capehart'ın "Sayın Başkan?" diyerek sesli uyarması üzerine Biden kısa süre şaşkınlık yaşamasının ardından toparlanarak eşi Jill Biden'ın da 'çok önemli bir şey' yaptıklarını düşündüğünü ve ikinci bir döneme olumlu baktığını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20221021/biden-yine-yonunu-sasirdi-kursuden-inmekte-zorlandi-1062561764.html
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abd, joe biden, jill biden, seçim
abd, joe biden, jill biden, seçim

Uyan Joe, geldik: Biden'ın canlı yayında içi geçti, sunucu seslenerek uyandırmak durumunda kaldı

13:39 22.10.2022 (güncellendi: 13:43 22.10.2022)
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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ABD Başkanı Joe Biden, dün gerçekleştirdiği MSNBC röportajında ABD ve Dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Soruları cevapladığı esnada Biden'ın canlı yayında adeta 'içi geçti'.
ABD Başkanı Joe Biden dün, MSNBC kanalında Jonathan Capehart'ın sorularını yanıtladı.

Gelecek seçimlerde, başkanlık hakkında soru sorulduğunda ABD'nin 79 yaşındaki 46. Başkanı Biden, yeniden adaylık için isteğinin olduğunu ifade etti
Biden konuyla ilgili, "Resmi kararı vermedim, ancak benim niyetim, tekrar aday olmak ve bu kararı vermek için zamanımız var" dedi.

First Lady Jill Biden'ın görüşü sorulduğunda ise ABD Başkanı Biden'ın bir süre içi geçerek konudan koptuğu anlar gündem oldu. Sorunun sorulmasının ardından Biden bir süre uzaklara dalıp soruya cevap veremedi.

Bunun üzerinde sunucu Jonathan Capehart'ın "Sayın Başkan?" diyerek sesli uyarması üzerine Biden kısa süre şaşkınlık yaşamasının ardından toparlanarak eşi Jill Biden'ın da 'çok önemli bir şey' yaptıklarını düşündüğünü ve ikinci bir döneme olumlu baktığını söyledi.

Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2022
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