https://sputniknews.com.tr/20221021/biden-yine-yonunu-sasirdi-kursuden-inmekte-zorlandi-1062561764.html

Biden yine yönünü şaşırdı: Kürsüden inmekte zorlandı

Biden yine yönünü şaşırdı: Kürsüden inmekte zorlandı

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'de bir köprü inşaatında yaptığı konuşmanın ardından yine yönünü karıştırdı ve kürsüden inmekte zorlandı. 21.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-21T12:26+0300

2022-10-21T12:26+0300

2022-10-21T12:26+0300

dünya

abd

joe biden

kürsü

konuşma

pittsburgh

pensilvanya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1e/1061819288_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_c756192bbd5be3906c833fa3a0ec0101.jpg

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki Fern Hollow Köprüsü'nün inşaat alanında düzenlenen törene katıldı.'Bu noktaya asla gelmemeliydi'Ocak ayında çökerek 10 kişinin yaralanmasına ve birkaç arabanın yutulmasına neden olan köprünün 25.3 milyon dolarlık yeniden inşa sürecine dair konuşan Biden, köprünün yıl sonuna kadar tamamlanacağını vurgulayarak "Normalde, böyle bir köprüyü yeniden inşa etmek için iki ila beş yıl beklersiniz" dedi.Biden ayrıca, "Pittsburgh bir köprüler şehri ama birçoğu kötü durumda. Bu noktaya asla gelmemeliydi" ifadelerini kullandı. Kendisine kürtaj kısıtlamaları hakkında soru soran bazı gazetecileri de azarlayan ABD Başkanı, muhabirlerden birine "Çocuk" derken, diğerinin de kendisini eğitmesi gerektiğini söyledi.Yönünü bulamadıKonuşması bittikten sonra arkasını dönen Biden, çıkışın tam tersi yönünde arkasını döndü. Arkası dönük şekilde bir süre bekleyen ve ekibiyle konuştuğu tahmin edilen Biden, daha sonra görevlilerin yönlendirmesi üzerine hızlı adımlarla sahneden indi.Biden'ın daha önce de Kuzey Carolina'da bir üniversitede yaptığı konuşmanın ardından eli havada beklemesi 'boşlukla el sıkıştı' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Aynı şekilde Biden, Eylül ayında Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı'ndaki konuşmasının ardından da yönünü şaşırıp, bir süre sağa ve sola hareket ettikten sonra çıkışa ulaşmıştı.

pittsburgh

pensilvanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, joe biden, kürsü, konuşma, pittsburgh, pensilvanya