https://sputniknews.com.tr/20221101/bakan-nebati-togga-kolay-erisim-icin-kamu-bankalari-tesvik-destegi-verecek-1062942120.html

Bakan Nebati: TOGG'a kolay erişim için kamu bankaları teşvik desteği verecek

Bakan Nebati: TOGG'a kolay erişim için kamu bankaları teşvik desteği verecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı TRT Haber kanalında TOGG'un cari açıkta azalmaya neden olacağını söyledi. TOGG'a kolay erişim için kamu... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T15:39+0300

2022-11-01T15:39+0300

2022-11-01T15:48+0300

türkiye

togg

nureddin nebati

banka

kamu bankası

kredi

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı TRT Haber kanalında TOGG'un cari açıkta azalmaya neden olacağını söyledi. TOGG alımı için kamu bankalarının teşvik destekleri vereceğini açıkladı.Bakan Nebati "TOGG büyük bir hayalin gerçeğe vurumu. Otomobil olarak lanse edilebilir ama bizim dönemimizde yaşayan insanlar açısından çok farklı bir anlam ortaya koyuyor. Ben 58 yaşındayım 61 yıl önce Devrim otomobili başlarken yolu kesildi. Aynı gerekçelerle yolu kesildi. Uçaklarımızın yolunu kestiler, füzelerimizin yolunu kestiler bunlar ülke içerisindeki çığırtkanlıklarla iş birliği yapılarak yapıldı. Temeli atıldığı zaman dalga geçtiler. Aynı akşam sosyal medyada aynı çığırtkan ekip Türkiye bu otomobili üretemez diyerek sözlerini ortaya koymuş oldular. Kim bu çığırtkan ekip köprüyü yaptırmam diyenler, Marmaray’ı yaptırmam diyenler. Yani aslında bir taş üstüne bir taş koymamış vizyon sahibi olmayan ülkesini küçümseyen sürekli başkalarına gözünü diken bir küçücük azgın grup. Biz kamuda da bu araçların kullanımıyla ilgili DMO'yla bu alanı ilişkilendirdik. Biz TOGG'u alacağız. En başta biz kullanacağız. Yeşil dönüşüm dönemindeyiz. Avrupa başta olmak üzere birçok ülke bu alana yönelecek. Bu otomobile rahat ulaşım için kamu bankalarıyla bir görüşme gerçekleştirdik. amu bankaları ile görüşme gerçekleştirdik, ZiraatBankası, Halkbank, Vakıfbank ve katılım bankaları gerekli teşvikleri verecek, gerekirse kazanmamak üzerine kurulu ki faiz oranları çok düştü, düşük maliyetlerle bu araçlara ulaşım noktasında gerekli destekleri vereceklerdir" dedi.'Yeni KGF yolda'Yeni Kredi Garanti Fonu'nun yolda olduğunu açıklayan Bakan Nebati, yeni fon ile krediye ulaşımı kolaylaştıracaklarını söyledi.Bakan Nebati "Hazırlıkları süren KGF'de ilk kez fatura karşılığı işlem yapılacak. Bankalar kredi kullanırken bilançoya bakarlar, kredi dönüşü kapasitesine bakarlar, A, B, C, D olarak değerlendirirler, hazırladığımız KGF'de yüzde 75 hedefliyoruz. Krediye ulaşımda engeli olanlara kolaylık vereceğiz. Dövize, altına ihtiyacı olmayan kesimlere gitmesi engellenecek. Krediye ulaşımda zorluk yaşayanlar bilançosu kötü olanlar. Kamu bankalarımız elini taşın altına koydu, finans kurumlarımız, katım finanslarımız ciddi bir performans ortaya koydular, her türlü özveriyi gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20221101/cimere-binlerce-togg-basvurusu-toki-gibi-taksitli-satis-olsun-1062932696.html

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togg, nureddin nebati, banka, kamu bankası, kredi