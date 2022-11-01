https://sputniknews.com.tr/20221101/ak-parti-genel-baskan-yardimcisi-zengin-gorevini-belgin-uygura-devretti-1062953028.html

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, görevini Belgin Uygur'a devretti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zengin, görevini Belgin Uygur'a devretti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin, görevini Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'a devretti. 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T20:28+0300

2022-11-01T20:28+0300

2022-11-01T20:33+0300

türkiye

ak parti

recep tayyip erdoğan

mahir ünal

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AK Parti Genel Merkezi'ndeki devir teslim töreninde konuşan Zengin, AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile yaptığı görev değişiminden dolayı bir taraftan hüzünlü olduğunu diğer taraftan da başka bir göreve geçiş yapmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.Zengin, "Ben daha evvel malumunuz 30 ay grup başkanvekilliği yapmıştım. 18 ay da burada onurla severek genel başkan yardımcılığı görevini ifa ettim. Şimdi tekrar grup başkanvekili olarak Meclis'e dönüyorum. Görevimi çok sevdiğim, değerli meslektaşım avukat Belgin Hanım'a devredeceğim. Bundan dolayı da büyük bir mutluluk duyuyorum" diye konuştu.Belgin Uygur da AK Parti'nin sıradan bir araya gelmiş kadrolardan oluşan bir parti olmadığını, milletin talep ve beklentilerinden doğan, milletine hizmet etme sevdasıyla bir araya gelen kadroların oluşturduğu bir dava hareketi olduğunu söyledi.Uygur: Biz, teslim aldığımız emanetin farkındayızCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı gibi onurlu bir göreve layık görüldüğünden dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Uygur, şunları kaydetti:Konuşmaların ardından Zengin, yeni görevinde başarı dilediği Uygur'a çiçek ve hediye verdi. Uygur da bundan sonraki görevinde başarı dilediği Zengin'e çiçek sundu.

https://sputniknews.com.tr/20221031/ak-partili-mahir-unal-bugun-itibariyla-grup-baskan-vekilligi-gorevimden-affimi-talep-ettim-1062910133.html

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ak parti, recep tayyip erdoğan, mahir ünal