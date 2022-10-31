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AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim
AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim
Mahir Ünal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti Grup Başkan Vekilliği'nden istifa ettiğini duyurdu. Mahir Ünal'ın yerine AK Parti Grup Başkanvekilliği... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T18:57+0300
2022-10-31T19:24+0300
mahir ünal
türkiye
istifa
ak parti
özlem zengin
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AK Partili Mahir Ünal, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden affını istediğini bildirdi.Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
https://sputniknews.com.tr/20221030/mahir-unal-cumhuriyet-dusmani-olmak-bence-cumhuriyeti-donmus-bir-gol-zannetmekle-mumkundur-1062873722.html
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mahir ünal, istifa, ak parti, özlem zengin
mahir ünal, istifa, ak parti, özlem zengin

AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim

18:57 31.10.2022 (güncellendi: 19:24 31.10.2022)
© AAMahir Ünal
Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AA
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Mahir Ünal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti Grup Başkan Vekilliği'nden istifa ettiğini duyurdu. Mahir Ünal'ın yerine AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine Özlem Zengin'in getirildiği bildirildi.
AK Partili Mahir Ünal, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden affını istediğini bildirdi.
Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."
Mahir Ünal - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2022
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