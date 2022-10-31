https://sputniknews.com.tr/20221031/ak-partili-mahir-unal-bugun-itibariyla-grup-baskan-vekilligi-gorevimden-affimi-talep-ettim-1062910133.html

AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim

AK Partili Mahir Ünal: Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim

Mahir Ünal sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti Grup Başkan Vekilliği'nden istifa ettiğini duyurdu. Mahir Ünal'ın yerine AK Parti Grup Başkanvekilliği... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T18:57+0300

2022-10-31T18:57+0300

2022-10-31T19:24+0300

mahir ünal

türkiye

istifa

ak parti

özlem zengin

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AK Partili Mahir Ünal, Twitter adresinden yaptığı açıklamayla AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevinden affını istediğini bildirdi.Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

https://sputniknews.com.tr/20221030/mahir-unal-cumhuriyet-dusmani-olmak-bence-cumhuriyeti-donmus-bir-gol-zannetmekle-mumkundur-1062873722.html

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mahir ünal, istifa, ak parti, özlem zengin