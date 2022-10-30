Mahir Ünal: Cumhuriyet düşmanı olmak bence, cumhuriyeti 'Donmuş bir göl zannetmekle' mümkündür

Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan, ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu; Cumhuriyetimizi tarihin içinden akıp gelen çoşkun ve bereketli bir nehir olarak kabul eden ve bunu dost düşman tüm dünyaya haykıran bir manifestodur. Binlerce yıllık devlet geleneğimiz, kültürel değerlerimiz ve gelecek hedeflerimiz bizi tanımlar. Ben bu tanımın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. O halde yaşasin Cumhuriyetimiz ve onun fikri hür, vicdanı hür nesilleri."