Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221101/abdde-liselilerin-cadilar-bayrami-partisine-silahli-saldiri-1-olu-6-yarali--1062957316.html
ABD'de liselilerin Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'de liselilerin Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'nin Kansas eyaletinde dün akşam Cadılar Bayramı (Halloween) partisi düzenlenen eve yapılan silahlı saldırıda 1 öğrenci öldü, 6 öğrenci yaralandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T22:49+0300
2022-11-01T22:49+0300
dünya
abd
kansas
lise
halloween
saldırı
ölü
yaralı
cadılar bayramı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051049490_0:13:1201:688_1920x0_80_0_0_ad89d04086989b52fa17edacaffb70bd.jpg
Polis Şefi Karl Oakman, basın açıklamasında, Cadılar Bayramı nedeniyle bir evde 100'e yakın davetlinin katıldığı partide kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuğun aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini, 15 ila 18 yaş arasında 6 lise öğrencisinin yaralandığını söyledi.Oakman, "Bu çok talihsiz bir durum. Bu, lise çağındaki öğrencilerin olduğu bir partiydi. Artık herkesin silahı var. Daha akıllı hareket etmeliyiz" dedi.Ev partisinin sosyal medyada duyurulduğu için tanınmayan bazı kişilerin de geldiğini belirten Oakman, bu kişilerin partiden ayrılmaları istenince kalabalığa ateş açtığı ve koyu renkli bir SUV araç ile olay yerinden ayrıldığını aktardı.Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, henüz bir tutuklama yapılmadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/silahli-saldirilar-yuzunden-ozzy-osbourne-abdden-ingiltereye-donuyor-1060515318.html
kansas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/16/1051049490_49:0:1116:800_1920x0_80_0_0_8ed3e91589368aed8f10b264fbf9ade4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, kansas, lise, halloween, saldırı, ölü, yaralı, cadılar bayramı
abd, kansas, lise, halloween, saldırı, ölü, yaralı, cadılar bayramı

ABD'de liselilerin Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

22:49 01.11.2022
© REUTERS / Cheney OrrABD - polis - olay yeri
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© REUTERS / Cheney Orr
Abone olTelegram
ABD'nin Kansas eyaletinde dün akşam Cadılar Bayramı (Halloween) partisi düzenlenen eve yapılan silahlı saldırıda 1 öğrenci öldü, 6 öğrenci yaralandı.
Polis Şefi Karl Oakman, basın açıklamasında, Cadılar Bayramı nedeniyle bir evde 100'e yakın davetlinin katıldığı partide kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuğun aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini, 15 ila 18 yaş arasında 6 lise öğrencisinin yaralandığını söyledi.
Oakman, "Bu çok talihsiz bir durum. Bu, lise çağındaki öğrencilerin olduğu bir partiydi. Artık herkesin silahı var. Daha akıllı hareket etmeliyiz" dedi.
Ev partisinin sosyal medyada duyurulduğu için tanınmayan bazı kişilerin de geldiğini belirten Oakman, bu kişilerin partiden ayrılmaları istenince kalabalığa ateş açtığı ve koyu renkli bir SUV araç ile olay yerinden ayrıldığını aktardı.
Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, henüz bir tutuklama yapılmadığı belirtildi.
Ozzy Osbourne - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2022
YAŞAM
'Silahlı saldırılar yüzünden': Ozzy Osbourne ABD'den İngiltere'ye dönüyor
29 Ağustos, 12:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала