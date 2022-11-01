https://sputniknews.com.tr/20221101/abdde-liselilerin-cadilar-bayrami-partisine-silahli-saldiri-1-olu-6-yarali--1062957316.html
ABD'de liselilerin Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'de liselilerin Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
ABD'nin Kansas eyaletinde dün akşam Cadılar Bayramı (Halloween) partisi düzenlenen eve yapılan silahlı saldırıda 1 öğrenci öldü, 6 öğrenci yaralandı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T22:49+0300
2022-11-01T22:49+0300
2022-11-01T22:49+0300
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abd
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lise
halloween
saldırı
ölü
yaralı
cadılar bayramı
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Polis Şefi Karl Oakman, basın açıklamasında, Cadılar Bayramı nedeniyle bir evde 100'e yakın davetlinin katıldığı partide kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuğun aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini, 15 ila 18 yaş arasında 6 lise öğrencisinin yaralandığını söyledi.Oakman, "Bu çok talihsiz bir durum. Bu, lise çağındaki öğrencilerin olduğu bir partiydi. Artık herkesin silahı var. Daha akıllı hareket etmeliyiz" dedi.Ev partisinin sosyal medyada duyurulduğu için tanınmayan bazı kişilerin de geldiğini belirten Oakman, bu kişilerin partiden ayrılmaları istenince kalabalığa ateş açtığı ve koyu renkli bir SUV araç ile olay yerinden ayrıldığını aktardı.Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, henüz bir tutuklama yapılmadığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20220829/silahli-saldirilar-yuzunden-ozzy-osbourne-abdden-ingiltereye-donuyor-1060515318.html
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abd, kansas, lise, halloween, saldırı, ölü, yaralı, cadılar bayramı
abd, kansas, lise, halloween, saldırı, ölü, yaralı, cadılar bayramı
ABD'de liselilerin Cadılar Bayramı partisine silahlı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı
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ABD'nin Kansas eyaletinde dün akşam Cadılar Bayramı (Halloween) partisi düzenlenen eve yapılan silahlı saldırıda 1 öğrenci öldü, 6 öğrenci yaralandı.
Polis Şefi Karl Oakman, basın açıklamasında, Cadılar Bayramı nedeniyle bir evde 100'e yakın davetlinin katıldığı partide kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin açtığı ateş sonucu 17 yaşındaki bir çocuğun aşırı kan kaybından hayatını kaybettiğini, 15 ila 18 yaş arasında 6 lise öğrencisinin yaralandığını söyledi.
Oakman, "Bu çok talihsiz bir durum. Bu, lise çağındaki öğrencilerin olduğu bir partiydi. Artık herkesin silahı var. Daha akıllı hareket etmeliyiz" dedi.
Ev partisinin sosyal medyada duyurulduğu için tanınmayan bazı kişilerin de geldiğini belirten Oakman, bu kişilerin partiden ayrılmaları istenince kalabalığa ateş açtığı ve koyu renkli bir SUV araç ile olay yerinden ayrıldığını aktardı.
Saldırıyla ilgili soruşturmanın devam ettiği, henüz bir tutuklama yapılmadığı belirtildi.