https://sputniknews.com.tr/20220829/silahli-saldirilar-yuzunden-ozzy-osbourne-abdden-ingiltereye-donuyor-1060515318.html
'Silahlı saldırılar yüzünden': Ozzy Osbourne ABD'den İngiltere'ye dönüyor
'Silahlı saldırılar yüzünden': Ozzy Osbourne ABD'den İngiltere'ye dönüyor
Ünlü rock yıldızı Ozzy Osbourne, artan silahlı saldırılar nedeniyle ABD'den ayrılarak İngiltere'ye geri dönmeyi planladığını söyledi. 29.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-29T12:01+0300
2022-08-29T12:01+0300
2022-08-29T12:01+0300
yaşam
ozzy osbourne
silahlı saldırı
abd
ingiltere
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Rock müzik efsanesi ve Black Sabbath grubunun eski vokallerinden Ozzy Osbourne, ABD'de tırmanışa geçen silahlı saldırıları ve toplu katliamların kendisini ABD'den ayrılmaya ve anavatanı İngiltere'ye geri dönmeye ittiğini belirtti.The Observer'a röportaj veren Osbourne, gelecek yılın başlarında eşi Sharon ile İngiltere'ye dönmeyi planladığını söyledi. Şu anda Los Angeles'taki malikanesinde yaşayan çift, Buckinghamshire'daki evlerini hazırlamaya başladı.ABD için "Burada her şey çok saçma" değerlendirmesini yapan Osbourne, "Her gün insanların öldürülmesinden bıktım. Tanrı bilir okul saldırılarında kaç kişi vuruldu. Ve Vegas'ta konserde saldırı oldu… Bu çok çılgın bir şey" dedi.'Amerika'da ölmek istemiyorum'Osbourne, "Amerika'da ölmek istemiyorum" diyerek, Hollywood yıldızları Clark Gable, Elizabeth Taylor ve Humphrey Bogart'ın defnedildiği Los Angeles mezarlığına işaret ederek "S... Forest Lawn'una gömülmek istemiyorum" ifadesini kullandı.Ayrıca Osbourne, 2019'da geçirdiği omurilik ameliyatıyla birlikte parkinson hastalığı ve sinir ağrısı gibi bir dizi sağlık sorunuyla mücadele ediyor.Daha önce kanser ve zatürre geçiren Osbourne, ayrıca 2018'de ölümcül bir bisiklet kazası geçirmişti.Bununla beraber eşi Sharon, taşınma kararının Osbourne'un sağlıyla ilgili olmadığını söyledi. Sharon, "Amerika çok büyük ölçüde değişti. Aslında burası ABD değil. Şu anda yaşamak için çok garip bir yer" ifadelerini kullandı.Gun Violence Archive (GVA) verilerine göre 2021, ABD'de toplu katliamların en fazla olduğu yıldı. 2022'de de saldırılarda artış yaşanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20200122/metalin-babasi-ozzyosbourne-parkinson-hastasi-oldugunu-acikladi-1041224622.html
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ozzy osbourne, silahlı saldırı, abd, ingiltere
ozzy osbourne, silahlı saldırı, abd, ingiltere
'Silahlı saldırılar yüzünden': Ozzy Osbourne ABD'den İngiltere'ye dönüyor
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Ünlü rock yıldızı Ozzy Osbourne, artan silahlı saldırılar nedeniyle ABD'den ayrılarak İngiltere'ye geri dönmeyi planladığını söyledi.
Rock müzik efsanesi ve Black Sabbath grubunun eski vokallerinden Ozzy Osbourne, ABD'de tırmanışa geçen silahlı saldırıları ve toplu katliamların kendisini ABD'den ayrılmaya ve anavatanı İngiltere'ye geri dönmeye ittiğini belirtti.
The Observer'a röportaj veren Osbourne, gelecek yılın başlarında eşi Sharon ile İngiltere'ye dönmeyi planladığını söyledi. Şu anda Los Angeles'taki malikanesinde yaşayan çift, Buckinghamshire'daki evlerini hazırlamaya başladı.
ABD için "Burada her şey çok saçma" değerlendirmesini yapan Osbourne, "Her gün insanların öldürülmesinden bıktım. Tanrı bilir okul saldırılarında kaç kişi vuruldu. Ve Vegas'ta konserde saldırı oldu… Bu çok çılgın bir şey" dedi.
'Amerika'da ölmek istemiyorum'
Osbourne, "Amerika'da ölmek istemiyorum" diyerek, Hollywood yıldızları Clark Gable, Elizabeth Taylor ve Humphrey Bogart'ın defnedildiği Los Angeles mezarlığına işaret ederek "S... Forest Lawn'una gömülmek istemiyorum" ifadesini kullandı.
Ayrıca Osbourne, 2019'da geçirdiği omurilik ameliyatıyla birlikte parkinson hastalığı ve sinir ağrısı gibi bir dizi sağlık sorunuyla mücadele ediyor.
Daha önce kanser ve zatürre geçiren Osbourne, ayrıca 2018'de ölümcül bir bisiklet kazası geçirmişti.
Bununla beraber eşi Sharon, taşınma kararının Osbourne'un sağlıyla ilgili olmadığını söyledi. Sharon, "Amerika çok büyük ölçüde değişti. Aslında burası ABD değil. Şu anda yaşamak için çok garip bir yer" ifadelerini kullandı.
Gun Violence Archive (GVA) verilerine göre 2021, ABD'de toplu katliamların en fazla olduğu yıldı. 2022'de de saldırılarda artış yaşanmıştı.