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19 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi, Eymir Gölü'nde aranıyor
19 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi, Eymir Gölü'nde aranıyor
Ankara'da hafta sonundan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını Eymir Gölü... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T17:07+0300
2022-11-01T17:07+0300
türkiye
kayıp
öğrenci
genç
ankara
eymir gölü
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Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Doğanay Demirtaş'ı arama çalışmaları Eymir Gölü çevresinde sürüyor.Ailesinin hafta sonundan beri haber alamadığı Demirtaş için AKUT, Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri cep telefonundan alınan sinyalin bulunduğu alanda koridor oluşturdu.ODTÜ ormanlık alanı üzerinden kol halinde ekipler yamaçtan inerek kayıp gencin bulunması için arama çalışması yaptı.Sık sık adı ve soyadıyla kayıp gence seslenen ekipler, Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasındaki sarp ve dik arazide arama çalışmalarını sürdürdü.Eymir Gölü'nün diğer tarafında kalan arama koridorunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.Telefonundan son sinyal Eymir Gölü çevresinde alındıDemirtaş'ın kuzeninin eşi Erhan Yeşilyurt, telefon sinyalinin alındığı yerin Eymir Gölü çevresi olduğunu ve 2-3 gündür Demirtaş'a ulaşılamadığını söyledi.Demirtaş'ın Ankara Üniversitesi öğrencisi olduğunu, daha önce göle birkaç kez gelerek kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığını dile getiren Yeşilyurt, Demirtaş'ın bir an önce bulunmasını temenni etti.
https://sputniknews.com.tr/20221017/antalyada-kayip-rus-turist-39-gun-sonra-ucurumda-olu-bulundu-1062420755.html
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kayıp, öğrenci, genç, ankara, eymir gölü
kayıp, öğrenci, genç, ankara, eymir gölü

19 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi, Eymir Gölü'nde aranıyor

17:07 01.11.2022
© AA19 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi, Eymir Gölü'nde aranıyor
19 yaşındaki kayıp üniversite öğrencisi, Eymir Gölü'nde aranıyor - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© AA
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Ankara'da hafta sonundan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Doğanay Demirtaş için arama çalışması başlatıldı. Ekipler, çalışmalarını Eymir Gölü çevresinde sürdürüyor.
Ankara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğrencisi 19 yaşındaki Doğanay Demirtaş'ı arama çalışmaları Eymir Gölü çevresinde sürüyor.
Ailesinin hafta sonundan beri haber alamadığı Demirtaş için AKUT, Polis Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri cep telefonundan alınan sinyalin bulunduğu alanda koridor oluşturdu.

ODTÜ ormanlık alanı üzerinden kol halinde ekipler yamaçtan inerek kayıp gencin bulunması için arama çalışması yaptı.
Sık sık adı ve soyadıyla kayıp gence seslenen ekipler, Turan Güneş Bulvarı ile Eymir Gölü arasındaki sarp ve dik arazide arama çalışmalarını sürdürdü.

Eymir Gölü'nün diğer tarafında kalan arama koridorunda ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Telefonundan son sinyal Eymir Gölü çevresinde alındı

Demirtaş'ın kuzeninin eşi Erhan Yeşilyurt, telefon sinyalinin alındığı yerin Eymir Gölü çevresi olduğunu ve 2-3 gündür Demirtaş'a ulaşılamadığını söyledi.

Demirtaş'ın Ankara Üniversitesi öğrencisi olduğunu, daha önce göle birkaç kez gelerek kuşlarla ilgili araştırmalar yaptığını dile getiren Yeşilyurt, Demirtaş'ın bir an önce bulunmasını temenni etti.
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