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Antalya'da kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu
Antalya'da kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu
Antalya'nın Kemer ilçesinde 39 gün önce Çalıştepe mevkisinde gezmeye çıktıktan sonra haber alınamayan Rus turist Vladislav Sengovic 70 metrelik uçurumda ölü... 17.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-17T20:58+0300
2022-10-17T20:58+0300
türkiye
rus turist
ölü bulundu
antalya
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Antalya'da, 39 gün önce kaybolan Rus turist 39 yaşındaki Vladislav Sengovic, uçurumda ölü bulundu.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kemer ilçesine bağlı Çalıştepe mevkisinde dün geziye çıkan bir turist, kayalıkta gördüğü cansız bedeni konakladığı otelin yönetimine bildirdi. İhbar üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.70 metrelik uçurumdaki cansız bedeni çıkarmak için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi olay yerine geldi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından uçurumdan inen ekipler, cansız bedeni deniz kıyısındaki kayalıklara taşıdı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de tekneyle cansız bedeni, ilçedeki marinaya getirdi.Kemer Devlet Hastanesi morgundaki incelemede ölenin üzerindeki ayakkabı, şort ve tişörtün, 8 Eylül'den beri kayıp olan Rus turist Vladislav Sengovic'a ait olduğu belirlendi. Kemer Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
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rus turist, ölü bulundu, antalya
rus turist, ölü bulundu, antalya

Antalya'da kayıp Rus turist, 39 gün sonra uçurumda ölü bulundu

20:58 17.10.2022
© DHAVladislav Sengovic
Vladislav Sengovic - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2022
© DHA
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Antalya'nın Kemer ilçesinde 39 gün önce Çalıştepe mevkisinde gezmeye çıktıktan sonra haber alınamayan Rus turist Vladislav Sengovic 70 metrelik uçurumda ölü bulundu
Antalya'da, 39 gün önce kaybolan Rus turist 39 yaşındaki Vladislav Sengovic, uçurumda ölü bulundu.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre Kemer ilçesine bağlı Çalıştepe mevkisinde dün geziye çıkan bir turist, kayalıkta gördüğü cansız bedeni konakladığı otelin yönetimine bildirdi. İhbar üzerine Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.
70 metrelik uçurumdaki cansız bedeni çıkarmak için Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi olay yerine geldi. Yaklaşık 5 kilometre yürüyüşün ardından uçurumdan inen ekipler, cansız bedeni deniz kıyısındaki kayalıklara taşıdı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de tekneyle cansız bedeni, ilçedeki marinaya getirdi.
Kemer Devlet Hastanesi morgundaki incelemede ölenin üzerindeki ayakkabı, şort ve tişörtün, 8 Eylül'den beri kayıp olan Rus turist Vladislav Sengovic'a ait olduğu belirlendi. Kemer Cumhuriyet Savcılığı'nın incelemesinin ardından cansız beden, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi
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