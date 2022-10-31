https://sputniknews.com.tr/20221031/ziraat-ile-demiroren-arasinda-gayrimenkul-protokolu-1062912031.html
Ziraat ile Demirören arasında gayrimenkul protokolü
Ziraat ile Demirören arasında gayrimenkul protokolü
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine... 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T20:04+0300
2022-10-31T20:04+0300
2022-10-31T20:05+0300
ekonomi
ziraat
ziraat bankası
demirören holding
gayrimenkul
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Ziraat Bankası ile Demirören Medya arasında Bağcılar'da yer alan mülk için protokol yapıldı.Bloomberg HT'nin haberine göre; Ziraat GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, mülkiyeti Ziraat Bankası'nda bulunan Bağcılar'daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.Açıklamada protokolün imza tarihi itibarıyla, projeye konu taşınmazların mülkiyetlerinin şirkete devrinin yapılacağı tarihin henüz belirlenmemiş olduğu bildirildi.Protokolde belirtilen şartlar ile tanzim edilecek ekspertiz raporuyla tespit olunacak değer de dikkate alınarak belirlenecek değer üzerinden taşınmazların devrinin sağlanmasını takiben gelişmelerin kamuya duyurulacağı belirtildi.
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ziraat, ziraat bankası, demirören holding, gayrimenkul
ziraat, ziraat bankası, demirören holding, gayrimenkul
Ziraat ile Demirören arasında gayrimenkul protokolü
20:04 31.10.2022 (güncellendi: 20:05 31.10.2022) Abone ol
Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandığını duyurdu.
Ziraat Bankası ile Demirören Medya arasında Bağcılar'da yer alan mülk için protokol yapıldı.
Bloomberg HT'nin haberine
göre; Ziraat GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu
'na yaptığı açıklamada, mülkiyeti Ziraat Bankası'nda bulunan Bağcılar'daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.
Açıklamada protokolün imza tarihi itibarıyla, projeye konu taşınmazların mülkiyetlerinin şirkete devrinin yapılacağı tarihin henüz belirlenmemiş olduğu bildirildi.
Protokolde belirtilen şartlar ile tanzim edilecek ekspertiz raporuyla tespit olunacak değer de dikkate alınarak belirlenecek değer üzerinden taşınmazların devrinin sağlanmasını takiben gelişmelerin kamuya duyurulacağı belirtildi.