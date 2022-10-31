https://sputniknews.com.tr/20221031/ziraat-ile-demiroren-arasinda-gayrimenkul-protokolu-1062912031.html

Ziraat ile Demirören arasında gayrimenkul protokolü

Ziraat ile Demirören arasında gayrimenkul protokolü

Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine... 31.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-31T20:04+0300

2022-10-31T20:04+0300

2022-10-31T20:05+0300

ekonomi

ziraat

ziraat bankası

demirören holding

gayrimenkul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043940486_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_5aa8502400799c30114bb67769f2c745.jpg

Ziraat Bankası ile Demirören Medya arasında Bağcılar'da yer alan mülk için protokol yapıldı.Bloomberg HT'nin haberine göre; Ziraat GYO'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada, mülkiyeti Ziraat Bankası'nda bulunan Bağcılar'daki tapunun 2161 ada, 10 parseli ve 2163 ada, 3 parselinde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine ilişkin olarak, Ziraat Bankası ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim tarihinde gayrimenkul devri ve proje geliştirilmesine dair işbirliği protokolü imzalandı.Açıklamada protokolün imza tarihi itibarıyla, projeye konu taşınmazların mülkiyetlerinin şirkete devrinin yapılacağı tarihin henüz belirlenmemiş olduğu bildirildi.Protokolde belirtilen şartlar ile tanzim edilecek ekspertiz raporuyla tespit olunacak değer de dikkate alınarak belirlenecek değer üzerinden taşınmazların devrinin sağlanmasını takiben gelişmelerin kamuya duyurulacağı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20221031/fatih-altaylidan-yildirim-demirorene-gokturk-tepkisi-deger-miydi-insan-icine-nasil-cikacaksin-1062905801.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ziraat, ziraat bankası, demirören holding, gayrimenkul